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Оксфорд-стрит

Улица Оксфорд-стрит в Лондоне украсилась рождественскими огнями на три недели раньше, чем обычно. По традиции, иллюминацию торжественно включают знаменитости при большом стечении зрителей, но в этом году так поступить не получится. Среди рождественских сюжетов в этот раз — призывы не забывать о масках и дистанции, а также имена врачей, добровольцев и других героев борьбы с пандемией.

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