Выборы в США: схватка тяжеловесов

Одному 74, другому через месяц исполняется 78. Но возраст не помеха, когда речь идет о политике: в Нэшвилле прошли дебаты между кандидатами на высший пост в США.

Трамп упомянул, что будучи на посту вице-президента, сам Байден получил три с половиной миллиона долларов от вдовы экс-мэра Москвы Лужкова, его адвокат уже успел заявить, что это не соответствует действительности.

Вот что содержится в депеше The Associated Press от 23/10/2020, вышедшей в 03:30 СЕТ, то есть сразу после финального гонга: "``Joe got $3.5 million from Russia. And it came through Putin because he was very friendly with the former mayor of Moscow, and it was the the mayor of Moscow's wife. And you got $3.5. Your family got $3.5 million. Someday you're going to have to explain why.

The report did not allege that Joe Biden himself got $3.5 million or that Russia President Vladimir Putin had anything to do with such a payment. Nor does the report allege that Hunter Biden pocketed the money himself. The report said the sum went instead to an investment firm he co-founded. Hunter Biden's lawyer has said in a statement to reporters that his client had no interest in and was not a founder of the firm".

_("Джо получил $3.5 миллиона из России. Это прошло с помощью Путина, поскольку он [Байден] был в дружеских отношениях с экс-мэром Москвы, и это была жена [сейчас вдова] экс-мэра. Ты получил три с половиной миллиона. Твоя семья получила три с половиной миллиона. И когда-нибудь тебе придется объяснить, за что ты их получил").

[Сведения, которые сообщил Трамп, проверялись в Конгрессе США. На основе проверки был подготовлен доклад. В нем не высказывается даже предположение, что Байден мог хоть как-то получить эти деньги, тем более, персонально. Но в том же докладе содержится утверждение, что эти деньги в итоге получил Хандер Байден, и что они были получены не сыном тогдашнего вице-президента США, а инвестиционной фирмой, которую он со-основал. В свою очередь, адвокат Хантера Байдена сообщил прессе, что его доверитель не только не основывал приписываемую ему компанию, у него в ней не было даже коммерческих интересов].

Байден раскритиковал внутреннюю политику Трампа, включая управление страной во время пандемии: "220 тысяч американцев умерли из-за заражения коронавирусом. Если вы до сих пор не в курсе, то слушайте, что я говорю: это вы не взяли на себя ответственность за происходящее. И тот, кто отказался от этой ответственности, не может оставаться на посту президента США".

Трамп подчеркнул, что страна, в отличие от экс-вице президента, "не может спрятаться от вируса в подвале", и что его оппонент хочет "удушить американскую экономику": "Нам нужно открыть страну, чтоьбы запустить экономику. Вы не можете запереть всех под замок, у нас огромная территория и колоссальная экономика. Люди теряют работу, они кончают жизнь самоубийством или погружаются в депрессию, становятся наркоманами. Вот к чему приводит отключение мотора экономики".

Система всеобщего медицинского страхования, или Obamacare, с трудом в свое время прошедшая через Конгресс - еще один пункт, где взгляды демократов и республиканцев диаметрально противоположны.

Трамп дошел до высшей юридической инстанции в попытках ее отменить: "Obamacare не принесла ничего хорошего, поэтому я принял решение: постараться использовать ее механизмы так, чтобы они служили нашей великой нации, я бы мог вообще все порушить, но тогда я бы нанес ущерб людям. И даже при том, что мы старательно управляли Obamacare , это не приносило результатов".

Президент США добавил, что экс-вице-президент США хочет ввести, как он выразился, "социализм в здравоохранении".

На это Байден возразил: "Что социалистического в идее, что у нации появилась возможность выбора? Разница между мной и президентом в том, что я не считаю медобслуживание привилегией тех, кто может себе это позволить, а правом для всех".

Еще одной темой дебатов ожидаемо стала иммиграция, где у каждого из политиков доводы, ему самому кажущиеся неопровержимыми.

Трамп гордится тем, что ему удалось ограничить поток прибывающих в страну, Байден указывает, что детей на границе разлучают с родителями.

"Люди тащат за собой детей, как койоты тащат своих детенышей, там наркокартели правили бал. Эти люди использовали детей, чтобы проникнуть к нам. Мы усилили охрану южных рубежей, у нас там выстроено уже почти 650 километров стены, мы принимаем иммигрантов, но тех, кто въезжает легально", - заявил Трамп.

"Но детей вырывали из рук родителей. Сейчас почти 500 из них, что были разлучены с мамами и папами, не могут воссоединиться с ними, дети оставлены на произвол судьбы. Это чистая уголовщина", - возразил ему Байден.

В США нет такого понятия, как "день тишины", и оба политика продолжат вести кампанию вплоть до начала голосования, то есть до вторника, 3-го ноября.