Озеленить серость Лондона

Озеленить серость ЛондонаКомментарии
Лондон — один из самых загрязненных городов Европы. Но он поставил перед собой амбициозную цель: сделать половину своей городской территории зеленой к 2050 году.
Мэрия пообещала выделить 12 миллионов евро на создание зеленых насаждений и поощрение экологически чистых разработок. Будучи первым в мире городом национальных парков, Лондон дал обещание стать еще более зеленым.
В рамках проекта Green Tomorrow мы отправились в британскую столицу, чтобы увидеть, как город с обширной зеленой зоной может быть таким загрязненным, и узнать, что власти планируют делать.
Городской пейзаж лондонского квартала Канэри-Уорф, а чуть ниже — процветающий экопарк. Это один из более чем 50 проектов, озеленяющих серые бетонные джунгли. Здесь, в тени небоскребов, цветут фруктовые и хмелевые сады, а в ульях роятся пчелы. Всем этим управляет одна из 54 лондонских рейнджеров Парк-Сити.
47,5% территории Лондона покрыты зеленью, но, чтобы достичь отметки в 50%, изменения должны коснуться высокоразвитых кварталов.
На крыше в Паддингтоне организована настоящая городская ферма. Овощи здесь не нуждаются в почве — и такие живые стены можно установить в офисах и многоэтажных зданиях по всей столице.
Наружные живые стены домов Лондона — это еще один способ озеленить их серый цвет, привлекая животных и помогая регулировать температуру в здании.
В оживленной части Северного Лондона волонтеры ухаживают за садом в самом центре Харингея.
По словам рейнджера Люка Ньюсама, до того, как здесь появились сады, это было что-то вроде притона для пьяниц, а с тех пор, как здесь нет заборов, он расцвел. И появилось новое чувство гордости за этот район.
В наше время при расширении городского обустройства города лондонцы не забывают об окружающей среде как неотъемлемой части этого процесса.