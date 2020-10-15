Гордиев узел "брексита"

Первой, кто ощутит рикошет отсутствия соглашения между ЕС и Британией, станет экономика, как полагает профессор Лондонской школы экономики Томас Сэмпсон: "Это практически не имеет прецедентов, когда страна возводит торговые барьеры со своим крупнейшим экономическим партнером. Для науки это пример, который будет изучаться в дальнейшем".

Итак, если сделки не будет, то тогда торговые отношения между Британией и ЕС осуществляются в рамках правил, которые действуют для членов ВТО.

Это сразу уменьшает клиентуру у юристов и банкиров. Еще более тяжелый урон понесет сфера торговли и сервиса, поскольку ВТО предполагает введение взаимных тарифов.

Автомобилестроители будут платить пошлины в размере 10%. Тяжелее всего придется фермерам - пошлины могут составить и 90% .

Директор британского филиала Европейского центра международной политэкономии Дэвид Хениг подчеркивает: "В случае отсутствия соглашения изменится все, поэтому мы говорим о том, что экспорт сельскохозяйственной продукции нужно будет прекратить".

Экспорт Британии в страны ЕС в прошлом году составил 43% от его общего объема.

МВФ полагает, что Альбион ввозит из Евросоюза примерно 13% от всего импорта сообщества.

По словам Дэвида Хенига, "для ЕС это не слишком приятно, но не критично, тогда как для Британии происходящее может стать ударом, нанесенным всей экономике".

Томас Сэмпсон из Лондонской школы экономики рассматривает происходящее под углом научного интереса: "Мы получим данные, которые позволят нам разобраться, как реагирует торговля на подобные встряски, кого эта сейсмическая волна заденет, и, главное, с какими последствиями придется иметь дело".

Но со сделкой или без сделки, пограничный контроль введен будет в любом случае, поскольку Британия выходит из общего экономического пространства из Европейского таможенного союза.

В Дуврском порту готовятся к очередям.

Из столицы Соединенного Королевства передает журналист Euronews Тайг Энрайт: "Чтобы попытаться этого избежать, соглашение должно быть не только принято, но и ратифицировано не позднее 31-го декабря. Если соглашение не будет ни принято, ни ратифицировано, переговоры рано или поздно возобновятся, поскольку желающих платить слишком высокую цену нет ни в Лондоне, ни в Брюсселе".