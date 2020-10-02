"Брексит": Борис Джонсон встретится с Урсулой фон дер Ляйен после угрозы Лондону судом

Встреча премьер-министра Великобритании с главой Еврокомиссии запланирована на субботу. Ранее Европейский союз запустил процесс судебного разбирательства против Великобритании в связи с ее планами принять закон, который нарушил бы части юридически обязывающего соглашения по "брекситу", достигнутого обеими сторонами в конце прошлого года.

Речь идет о британском законопроекте о внутренних рынках. В нем, в частности, оговаривается, что некоторые из его положений "будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международными или национальным правом". Он призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после "брексита" 31 декабря 2020 года.

Британский законопроект еще больше усложняет процесс своего развода с ЕС. Если он станет законом, это даст Великобритании право игнорировать часть договора по "брекситу", касающегося торговли с Северной Ирландией и из нее, которая разделяет 300-мильную (500-километровую) границу с Ирландией.

Лидеры ЕС опасаются, что это может привести к повторному введению жесткой сухопутной границы и подорвать стабильность, которая поддерживала мир после подписания Северной Ирландией в 1998 году Соглашения Страстной пятницы.