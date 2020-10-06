Рио-де-Жанейро: на улицах снова танцуют самбу

Десятки жителей Рио-де-Жанейро вышли на улицы, чтобы танцевать и петь на импровизированных, но санкционированных вечеринках. Власти штата Рио-де-Жанейро начинают постепенно ослаблять меры, направленные на сдерживание коронавирусной инфекции: открываются бары, рестораны и пляжи, но с некоторыми ограничениями. Между тем за минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Минздрава южноамериканской республики. Число летальных исходов за тот же период выросло на 323. Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом заразившихся. По числу умерших Бразилия уступает только Соединенным Штатам.
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