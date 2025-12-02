Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Акции протеста в Болгарии против проекта бюджета: беспорядки в Софии

By Gábor Tanács & Euronews
Опубликовано
Правительство обещает пересмотреть предложенный проект бюджета.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Болгарии, чтобы выразить протест против коррупции и проекта бюджета на 2026 год.

Самая крупная манифестация, в которой в основном принимала участие молодежь, состоялась в Софии.

Группы людей прошли маршем к штаб-квартирам основных правящих партий. Несмотря на мирный характер акции, некоторые протестующие в масках вступили в столкновения с полицией, арестованы 10 человек.

На прошлой неделе правительство объявило, что пересмотрит предложенный проект бюджета, после того как предполагаемое повышение налогов вызвало гнев жителей Болгарии. Критики опасаются, что действия властей приведут к росту цен и экономическому кризису в беднейшей стране Европы, которая готовится к введению евро в начале будущего года.

Поделиться Комментарии

