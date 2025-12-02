Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Германия и Польша: сотрудничество для безопасности Европы

Туск в Берлине: Есть ли у Европы пробел в безопасности на восточном фланге?
Туск в Берлине: Есть ли у Европы пробел в безопасности на восточном фланге?
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Diana Resnik & Franziska Müller
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Варшава нуждается в Берлине как в партнере по безопасности, однако недоверие продолжает омрачать отношения, особенно с польской стороны.

Ежегодные политические переговоры Польши и Германии, прошедшие в Берлине в понедельник, состоялись в период обострения напряженности в регионе и беспокойства по поводу войны России в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск встретился в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в рамках 17-х германо-польских правительственных консультаций, главной темой которых стала безопасность.

В последние месяцы Россия часто нарушала воздушное пространство НАТО, в том числе кремлевские истребители вызывали в Польше сигналы воздушной тревоги.

Варшава нуждается в Берлине как в партнере по безопасности, однако глубокое недоверие продолжает омрачать отношения, особенно с польской стороны.

Выступая в понедельник, Мерц подчеркнул важность солидарности:

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствует премьер-министра Польши Дональда Туска во время германо-польских правительственных консультаций в Канцелярии в Берлине, Гер
Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствует премьер-министра Польши Дональда Туска на германо-польских правительственных консультациях в Канцелярии в Берлине, Гер

_"_Особенно в те времена, когда единство Европы находится под таким давлением, мы не должны позволить разделить себя. Мы должны и будем стоять вместе", - сказал он.

Политолог Кай-Олаф Ланг назвал германо-польские отношения "парадоксальными".

Встреча двух лидеров вряд ли изменит ситуацию, так как недоверие очень глубоко, считает исследователь из Немецкого института международных отношений и безопасности.

"Существуют внутриполитические тормоза, поэтому с немецкой точки зрения кажется, что Польша проводит немецкую политику с включенным ручным тормозом", - сказал Ланг в интервью Euronews.

По словам Ланга, Польша видит себя региональным лидером в Центральной и Восточной Европе. "С февраля 2022 года Варшава считает, что влияние Польши еще больше возросло", - сказал он.

На встрече в Берлине Туск упомянул о давних разногласиях между странами.

"Мне потребовалось несколько лет, чтобы убедить наших немецких партнеров рассматривать безопасность в этой части Европы как общую ответственность", - сказал польский премьер.

Польша хочет иметь большее влияние на безопасность

Польша хочет принимать более активное участие в решении вопросов безопасности, но, по словам Ланга, чувствует, что ее постоянно отодвигают на второй план.

"Складывается впечатление, что Германия на словах говорит о включении и расширении прав и возможностей Польши, но когда это действительно важно, Польша не принимается во внимание", - сказал он.

Это разочарование усилилось в ходе недавних ключевых дискуссий по европейской обороне и трансатлантических переговоров о будущем архитектуры безопасности континента. В Варшаве многие считают, что Германии следовало бы более тесно взаимодействовать с Польшей.

Недавно мирный план Вашингтона для Украины обсуждался без непосредственного участия Варшавы, включая положение о размещении европейских истребителей на польской территории.

Туск ясно дал понять: решения о безопасности Европы не должны приниматься без Польши.

Могут ли эти "парадоксальные" отношения перерасти в прочное германо-польское партнерство в сфере безопасности?

Морозные отношения

Согласно последнему Немецко-польскому барометру, только треть поляков говорит, что им нравятся их соседи.

Одним из основных очагов напряженности между двумя странами стали новые требования Польши о возмещении ущерба за преступления нацистов во время Второй мировой войны. В 2022 году Польша официально потребовала от Германии 1,3 триллиона евро в качестве репараций за ущерб, нанесенный Второй мировой войной.

"С точки зрения Германии, вопрос о репарациях юридически закрыт", - сказал Ланг.

Во время государственного визита президента Польши Кароля Навроцкого в Германию в октябре Мерц и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отвергли требование о выплате репараций.

Мерц подчеркнул, что решение проблемы прошлого остается важным.

В качестве символического жеста Германия недавно вернула Польше культурные ценности, в том числе 73 средневековых пергаментных документа Тевтонского ордена и реликвию, считающуюся головой святого Иакова Великого.

Однако нынешнее польское правительство находится под внутренним давлением и, по словам Ланга, должно выглядеть сдержанным по отношению к Берлину.

Для национал-консервативной оппозиции и для президента Навроцкого Германия - соперник. Они обвиняют правительство Туска в излишней уступчивости.

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствует премьер-министра Польши Дональда Туска на германо-польских правительственных консультациях в канцелярии в Берлине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствует премьер-министра Польши Дональда Туска на германо-польских правительственных консультациях в канцелярии в Берлине.

"Мы знаем, в чем заключаются разногласия", - сказал Туск.

Однако польский премьер также видит прогресс в германо-польском сотрудничестве по таким ключевым вопросам, как инвестиции в инфраструктуру и совместные усилия по поддержке Украины, где Германия и Польша "работают рука об руку".

Такое сотрудничество, по словам Туска, является одной из самых надежных гарантий безопасности для обеих стран.

Он отметил, что Берлин и Варшава придерживаются единой энергетической политики, в частности, в вопросе снижения зависимости от российских поставок, что, по его словам, было бы немыслимо всего несколько лет назад.

По словам Туска, инвестиции в инфраструктуру также имеют жизненно важное значение для общей повестки дня в области безопасности.

"Речь идет о дорожном сообщении и мостах через реку Одер, чтобы силы НАТО могли быстро реагировать в случае российской агрессии", - сказал Туск. Для обеспечения быстрых действий необходимо больше структурных и коммуникационных связей между Польшей и Германией, добавил он.

Однако Туск признает, что проблемы остаются: "Я ожидаю, что их будет еще больше".

