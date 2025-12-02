Белый дом заявил в понедельник, что адмирал ВМС действовал "в рамках своих полномочий и закона", когда отдал приказ нанести повторный удар по предполагаемому судну с наркотиками в Карибском море в ходе сентябрьской военной операции США, которая подверглась двухпартийному обсуждению.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, министр обороны Хегсет уполномочил адмирала Брэдли на нанесение этих кинетических ударов.

"Адмирал Брэдли действовал в рамках своих полномочий и закона, руководя боевыми действиями, которые гарантировали уничтожение судна и устранение угрозы Соединенным Штатам Америки".

В своих комментариях журналистам Левитт не стала оспаривать сообщение Washington Post о том, что после первоначального удара остались выжившие.

Ее объяснения прозвучали после того, как статья Washington Post с подробным описанием атаки вызвала споры, а президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос об инциденте, сказал, что "не хотел бы этого - ни второго удара".

Американские законодатели сослались на опубликованный отчет о том, что министр обороны Пит Хегсет отдал устный приказ о втором ударе, в результате которого погибли выжившие на судне.

Вице-адмирал ВМС Фрэнк "Митч" Брэдли, который, по словам Левитт, отдал приказ о втором ударе, как ожидается, проведет в четверг секретный брифинг для законодателей, контролирующих вооруженные силы.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступает на пресс-брифинге в Белом доме, понедельник, 1 декабря 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Evan Vucci) Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В конце понедельника Хегсет написал: "Адмирал "Митч" Брэдли - американский герой, настоящий профессионал и пользуется моей стопроцентной поддержкой. Я поддерживаю его и те военные решения, которые он принимал - в ходе миссии 2 сентября и всех последующих".

Через месяц после удара Брэдли был повышен с должности командующего Объединенного командования специальных операций до должности командующего Командования специальных операций США.

Конгресс требует ответов

В Конгрессе растет обеспокоенность по поводу военных ударов администрации Трампа по предполагаемым судам, занимающимся контрабандой наркотиков.

Тем не менее, подробности этого удара ошеломили многих законодателей из обеих партий и вызвали резкие вопросы о законности атак и общей стратегии в регионе, в частности в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Лидер сенатского большинства Джон Тун в понедельник в целом защищал операции, повторяя позицию администрации Трампа о том, что они необходимы для пресечения потока нелегальных наркотиков в США.

В то время как лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал Хегсета "национальным позором" из-за его ответа критикам. Шумер потребовал, чтобы Хегсет опубликовал видеозапись удара и дал показания под присягой о том, что произошло.

Сенатор-республиканец Роджер Уикер из Миссисипи, председатель Комитета Сената по вооруженным силам, пообещал, что расследование его комиссии будет "проведено на основе цифр".

"Мы выясним правду", - сказал он, добавив, что последствия доклада - это "серьезные обвинения".

Мадуро реагирует

Тем временем в понедельник Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить текущие операции и возможные дальнейшие шаги против Венесуэлы.

Администрация Трампа утверждает, что удары направлены против наркокартелей, некоторые из которых, как она утверждает, контролируются Мадуро. Трамп также рассматривает возможность нанесения ударов по материковой части Венесуэлы.

В воскресенье Трамп подтвердил, что недавно разговаривал по телефону с Мадуро, но отказался подробно рассказать об этом разговоре.

Related Трамп объявил о скорой наземной операции против венесуэльских наркоторговцев после успеха на море

Выступая перед сторонниками в Каракасе в понедельник, Мадуро сказал, что давление США "подвергло страну испытанию", но венесуэльцы готовы "защитить ее и вывести на мирный путь".

"Мы пережили 22 недели агрессии, которую можно назвать только психологическим терроризмом", - сказал Мадуро.

Противоречивый сентябрьский удар был одним из серии, проведенных американскими военными в Карибском море и восточной части Тихого океана. Трамп приказал нарастить флот военных кораблей вблизи Венесуэлы, включая крупнейший американский авианосец.

В результате этих ударов погибли более 80 человек.