Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Венгрия: сотни людей протестовали против сокращения госфинансирования Будапешта

Мэр Будапешта Гергей Карачонь
Мэр Будапешта Гергей Карачонь Авторское право  Laszlo Balogh/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Авторское право Laszlo Balogh/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Zoltan Siposhegyi
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Венгерское правительство готово помочь столице, но только если это будет означать банкротство.

Сотни людей протестовали против правительственных сокращений в венгерской столице в понедельник вечером. В акции принял активное участие мэр Будапешта Гергей Карачонь.

Во время марша мэр заявил Euronews:

Жизнеспособность города находится под угрозой, и я думаю, что это страшный риск не только для Будапешта, но и для всей страны. Правительство обязалось, по крайней мере в своих заявлениях, что жизнеспособность города не будет поставлена под угрозу. Мы должны выполнить это обещание. Теперь нас достаточно, чтобы наши голоса были услышаны

Государственная контрольная палата в своем последнем отчете пришла к выводу, что Будапешт может стать неплатежеспособным к концу года из-за так называемого взноса солидарности, который забирает миллиарды из бюджета столицы. Карачонь и его соратники не оспаривают этого.

Гергей Гуляш заявил на прошлой неделе, что правительство готово помочь столице, но только если это будет означать банкротство. Это станет серьезным провалом для нынешнего оппозиционного городского правительства и отличным оружием для "Фидес" перед выборами в следующем году. Игра за власть может поставить под угрозу зарплаты 27 000 государственных служащих с января.

Гергей Карачонь также напомнил, что поезда, а также столичные больницы и школы находятся в плачевном состоянии с тех пор, как правительство взяло их под свой контроль. По его словам, они пытаются починить разваливающийся венгерский бюджет деньгами жителей Будапешта, но он пообещал вернуть эти деньги любой ценой, чтобы столица могла поддерживать коммунальные услуги и оплачивать счета.

В резолюции, принятой во вторник, признаётся, что Будапешт нуждается в государственной поддержке, но в то же время говорится, что не любой ценой. Например, столичные предприятия ни при каких обстоятельствах не будут переданы государству.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Президент Польши отменил встречу с Виктором Орбаном после визита венгерского премьера в Москву

Орбан на встрече с Путиным: "Россия - наш главный энергопартнёр"

Украинскую молодежь, вернувшуюся из депортации, принимает мэр Будапешта