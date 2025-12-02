Сотни людей протестовали против правительственных сокращений в венгерской столице в понедельник вечером. В акции принял активное участие мэр Будапешта Гергей Карачонь.

Во время марша мэр заявил Euronews:

Жизнеспособность города находится под угрозой, и я думаю, что это страшный риск не только для Будапешта, но и для всей страны. Правительство обязалось, по крайней мере в своих заявлениях, что жизнеспособность города не будет поставлена под угрозу. Мы должны выполнить это обещание. Теперь нас достаточно, чтобы наши голоса были услышаны

Государственная контрольная палата в своем последнем отчете пришла к выводу, что Будапешт может стать неплатежеспособным к концу года из-за так называемого взноса солидарности, который забирает миллиарды из бюджета столицы. Карачонь и его соратники не оспаривают этого.

Гергей Гуляш заявил на прошлой неделе, что правительство готово помочь столице, но только если это будет означать банкротство. Это станет серьезным провалом для нынешнего оппозиционного городского правительства и отличным оружием для "Фидес" перед выборами в следующем году. Игра за власть может поставить под угрозу зарплаты 27 000 государственных служащих с января.

Гергей Карачонь также напомнил, что поезда, а также столичные больницы и школы находятся в плачевном состоянии с тех пор, как правительство взяло их под свой контроль. По его словам, они пытаются починить разваливающийся венгерский бюджет деньгами жителей Будапешта, но он пообещал вернуть эти деньги любой ценой, чтобы столица могла поддерживать коммунальные услуги и оплачивать счета.

В резолюции, принятой во вторник, признаётся, что Будапешт нуждается в государственной поддержке, но в то же время говорится, что не любой ценой. Например, столичные предприятия ни при каких обстоятельствах не будут переданы государству.