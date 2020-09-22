"Не допустить Холодной войны между США и Китаем"

Избежать новой "Холодной войны", на этот раз между США и Китаем, призвал Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на 75-й сессии Генассамблеи. Глава организации напомнил об уже идущей торговой войне между державами и обострении отношений из-за пандемии коронавируса.

Антониу Гутерриш, Генеральный Секретарь ООН:

"Нам нужно сделать всё, чтобы избежать новой Холодной войны. Сейчас мы движемся в очень опасном направлении. Мир не может позволить себе оказаться в ситуации, когда две крупнейшие экономики мира устроят на планете 'великий раскол' — каждая со своими торговыми и финансовыми правилами, интернетом и искусственным интеллектом".

Накануне, выступая на Генассамблее по видеосвязи, Дональд Трамп фактически обвинил Китай и Всемирную организацию здравоохранения в сговоре и распространении недостоверной информации о коронавирусе. Соединённые Штаты оказались самой пострадавшей от вируса страной, лидирующей по числу и заболевших, и скончавшихся.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы должны призвать к ответственности страну, которая выпустила заразу в мир — Китай. Китайское правительство и ВОЗ, которая находится под контролем Китая, необоснованно заявли об отсутствии свидетельств передачи от человека к человеку. Позже они необоснованно заявляли, что заражённые без симптомов не опасны".

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не заинтересован в эскалации конфликтов и создании сфер влияния, а в поддержку плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию выделит 50 миллионов долларов.

На этом фоне Владимир Путин, выступая на ГА, выразил поддержку усилиям ВОЗ, призвал укреплять организацию и "снимать преграды для партнёрства стран в сфере медицины". Российский лидер предложил бесплатно выделить сотрудникам ООН российскую вакцину от COVID-19. В перспективе, по его словам, необходимо обеспечить доступ граждан всех стран к вакцинации от коронавируса.