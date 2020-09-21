В России хотят запретить современные средства шифрования трафика

В России собираются запретить использование современных средств шифрования информации в интернете. Проект соответствующих поправок в федеральный закон «Об информационных технологиях» подготовило министерство связи. Инициатива предусматривает блокировку или прекращение работы интернет-ресурсов за применение алгоритмов, которые позволяют шифровать имена интернет-страниц или адреса сайтов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в сети всё чаще используются «маскирующие протоколы», позволяющие скрыть фактические сетевые адреса устройств. Упомянуты, в частности, технологии TLS 1.3, ESNI, DNS over HTTPS и DNS over TLS. Некоторые из них активно внедряют такие IT-компании, как Google, Microsoft и Mozilla, — отмечает «Интерфакс». Эти алгоритмы позволяют повысить безопасность и приватность пользователей сети.

В министерстве связи отмечают, что новые системы шифрования мешают работе систем фильтрации интернет-трафика и не позволяют российским госслужбам блокировать запрещённую информацию.

В эффективности подобных запретов сомневается интернет-эксперт Антон Меркуров. По его словам, пострадают от них прежде всего госкомпании и другие структуры, подконтрольные правительству. Для конечных же пользователей «это не значит ровным счётом ничего». Меркуров предлагает оценить нашумевшие инициативы министерства связи последних лет. Он уверяет, что ни одна из них не работает, и напоминает о безуспешных попытках блокировки мессенджера Telegram в России:

«С одной стороны для одних это было очень грустно, потому что не работала половина интернета. Для других, кто наблюдал за этим со стороны, — очень весело. Я не думаю, что второй раз кто-либо на такое пойдёт, тем более возьмёт на себя политическую ответственность за нарушение целостности сети, к которому это всё может привести».

В борьбе за блокировку Telegram в 2018 году Роскомнадзор вносил в чёрные списки миллионы интернет-адресов целыми подсетями. В результате доступ был ограничен к большому числу сторонних ресурсов. Владельцы некоторых из них впоследствии судились с властями, однако суды признавали действия чиновников законными. Мессенджер Telegram в итоге только увеличил свою аудиторию в России, а Роскомнадзор в конце концов отказался от его блокировки.