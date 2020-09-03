Кремль не считает отравление Навального основанием для санкций

В Кремле не понимают, как отравление основателя ФБК Алексея Навального может стать основанием для введения антироссийских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва не заметила обвинений в свой адрес из-за госпитализации политика и не считает, что есть основания для подобных претензий: «Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи». Призывы приостановить реализацию проекта «Северный поток - 2» Песков назвал «эмоциональными», не основанными на конкретных фактах.

В Кремле посетовали, что до сих пор не получили от Германии ответа на запрос о состоянии Алексея Навального, и говорят о заинтересованности в расследовании обстоятельств отравления оппозиционного политика. МВД проводит процессуальную проверку, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело. Сроки этой проверки были продлены до 20 сентября, дальше этой стадии разбирательство пока не дошло. Соратники Навального требуют расследовать дело о его отравлении по статье о покушении на жизнь государственного или общественного деятеля.

Накануне правительство Германии объявило, что специалисты Бундесвера подтвердили факт отравления Алексея Навального разновидностью боевого ядовитого вещества «Новичок». Политик находится в коме с 20 августа. Его госпитализировали в токсикореанимацию омской больницы скорой помощи. Лишь спустя два дня родные и близкие Навального добились его транспортировки в берлинскую клинику Charité.

В Кремле неоднократно настаивали на том, что утверждения об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией безосновательны. В открытом обращении к немецким коллегам омские врачи назвали выводы об отравлении нейротоксическими ингибиторами холинэстеразы «политическим диагнозом».