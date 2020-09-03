Москвичи санкций не боятся

Евросоюз и США не исключают введения против России санкций за предполагаемое отравление оппозиционера Алексея Навального. Так, в Германии, где сейчас находится политик, в среду заявили, что симптомы и анализы прямо указывают на вещество, схожее с "Новичком".

Аналитики в России и на Западе пытаются предсказать, насколько угрозы будут реализованы; жители Москвы заявляют, что к санкциям, в общем, привыкли и кроме колебания курса рубля, заметных последствий не ожидают:

"Сама эта ситуация очень трагична, я думаю что какая-то реакция последует. И это вызывает определенное беспокойство, потому что с курсом и так проблемы и без всего этого дела".

"В правительстве говорят, что у нас за счёт этого улучшается экономика и мы становимся больше похожи на развитую страну, а не на 'страну-бензоколонку'. Так что санкций, как правило, мы не боимся".

"Это в общем не очень продуманная атака на страну, которая конечно какие-то последствия будет иметь, но не катастрофические".

В Берлине и Вашингтоне также заявляют, что в целом склоняются не к общеэкономическим или отраслевым, а к персональным санкциям — по примеру тех, которые после "дела Скрипалей" были наложены на офицеров ГРУ Генштаба России.