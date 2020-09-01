В суд Москвы подана жалоба на бездействие СК в связи с "отравлением" Навального

В Басманный суд Москвы подана жалоба на бездействие Следственного комитета в связи с возможным отравлением Алексея Навального.

"20 августа мы подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. Прошло 12 суток. До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело", — сообщил директор ФБК Иван Жданов в своем Telegram-канале.

Ранее МВД заявило, что рассчитывает принять решение о возбуждении уголовного дела до 20 сентября.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске. Вскоре после приземления политик впал в кому. Омские врачи утверждали, что ядов в крови и моче Навального не нашли. Их основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Через несколько дней политика перевезли в берлинскую клинику “Шарите”. Немецкие врачи сообщили, что результаты клинического обследования говорят об интоксикации веществом из группы “ингибиторы холинэстеразы”.

Сторонники Навального уверены, что политика отравили и что за этим стоят власти России.

“Для меня абсолютно очевидно, — и я не боюсь говорить этого вслух, — что за отравлением Навального стоит именно Кремль и что никто другой этого сделать просто не мог. Опять же на это указывает способ отравления: нервнопаралитический яд нельзя купить в аптеке, это боевое вещество. И поэтому они не будут это расследовать”, — заявила юрист ФБК Любовь Соболь.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал не спешить с однозначными заявлениями. Песков также заявил, что для расследования “должен быть повод”, а причина, почему Навальный оказался в таком состоянии, пока не установлена. Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией может быть провокацией со стороны Запада с целью “сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны".