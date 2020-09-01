Лазер против шаров с бомбами

Израильская полиция продемонстрировала новую лазерную систему, предназначенную для перехвата заряженных взрывчаткой воздушных шаров. В последние недели палестинское движение ХАМАС и связанные с ним группировки запускают их регулярно на территорию Израиля, который отвечает авиаударами и танковым огнём.

Ранее в воскресенье израильские военные заявили, что нанесли удары по боевым целям ХАМАС в Газе. О жертвах ни одна из сторон не сообщила.

Микки Розенфельд, официальный представитель полиции Израиля:

"Они прикрепляют взрывные устройства к шарам, которые прилетают по ветру из сектора Газа на территорию Израиля. И новая система перехвата успешно сбивает шары более чем на 90%. Мы делаем это, чтобы предотвратить взрывы в общественных местах, чтобы избежать ранения или возможной гибели людей".

Лазер способен поражать цели - в том числе и дроны - на расстоянии до 2 километров и днём, и ночью.

Профессор Амиэль Исхая из Университета Бен-Гуриона в Негеве поясняет:

"Поражение цели происходит на очень коротком безопасном расстоянии, поэтому система может сосуществовать с самолётами и другим летательными аппаратами, находящимися в том же районе, и закрывать воздушное пространство для этого не нужно".

Из сектора Газа запускают в Израиль и горящие шары, поджигающие сельскохозяйственные угодья. По данным Израиля, только в прошлом году таким образом были уничтожены более 4000 гектаров пахотных земель и растительности.

В центре новой напряженности - удушающая Газу израильская блокада. По словам ХАМАС, Израиль не соблюдает предыдущие соглашения, которые предусматривали ослабление эмбарго.

В понедельник израильские власти подтвердили факт соглашения с ХАМАС о деэскалации. В рамках сделки, палестинские радикалы обещали прекратить запуск воздушных шаров со взрывчаткой, а Израиль - вновь открыть 2 КПП "Керем-Шалом" и "Эрез" на границе с сектором Газа, а также морские участки для ловли рыбы. Соглашение, достигнутое при посредничестве Катара, было обусловлено нехваткой гуманитарной помощи в секторе Газа и первыми случаями заражения коронавирусом в регионе.