Минск: солидарность с цветами в руках

Тысячи жительниц Минска в четверг вышли на улицы белорусской столицы с цветами в руках, чтобы выразить солидарность с участниками протестов против результатов президентских выборов 9 августа.

Движение в городе не перекрывалось, большинство автомобилистов приветствовали живую цепь гудками. В первой половине дня, передают с места событий журналисты, силовиков в Минске не наблюдалось, но ближе к вечеру автобусы с ОМОНом и спецтехника для разгона демонстрантов были стянуты к зданию администрации президента.

"Наших ребят, их избивают, их забивает ОМОН насмерть, они сейчас в тюрьмах, - говорит с трудом сдерживая слёзы жительница Минска Инна Мартинкевич. - Мы хотим попросить всех, чтобы остановили это... Мы хотим, чтобы наши мужья и дети вернулись домой"...

Массовые акции протеста против официальных итогов голосования 9 августа продолжаются в Минске и других белорусских городах с воскресенья. За это время, по данным МВД, были задержаны более 6 тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. Один человек погиб.

Представители посольств ряда европейских государств в четверг возложили цветы на месте гибели манифестанта около метро "Пушкинская". Поблагодарить дипломатов за проявление солидарности здесь собрались до 3 тысяч человек.

10 августа, как сообщили в белорусском МВД, на этом месте мужчина попытался "бросить неустановленное взрывное устройство в правоохранителей, но оно взорвалось в его руке". От полученных травм он скончался.

В четверг также стало известно, что задержанных во время акций протеста начали выпускать из изоляторов временного содержания. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна" в специально созданном телеграм-канале.

В Минске действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует с результатом 64,49 % голосов, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте ЦИК. Согласно им, Светлана Тихановская в столице набрала 14,92 % голосов; Андрей Дмитриев - 1,93 %; Анна Канопацкая - 3,2 %, Сергей Черечень - 2,05 %. Против всех в столице проголосовали 10,01% избирателей.