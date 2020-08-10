Корреспондент Euronews стала свидетельницей разгона протестов в Минске

Корреспондент Euronews Аннлиз Боржес стала свидетельницей разгона протестов в Минске. По ее словам, все началось в 8 часов вечера, когда белорусам сообщили предварительные итоги президентских выборов. Вот, что она рассказывает: "Интернет отключили. Ничего не работало - ни мобильная связь, ни соцсети. Люди оказались в полной растерянности. Большому количеству протестующих удалось довольно близко подойти к мемориалу, посвященному памяти жертв Второй мировой войны. Мы находились на одном из ведущих к нему проспектов и видели сотни, тысячи людей. В основном, они были мирно настроены, просто аплодировали, скандировали "Да здравствует Беларусь". А к 11 - 11.30 сюда стали стекаться усиленные отряды милиции. Они окружили памятник, заблокировали ряд улиц. Путь манифестантам был закрыт. А примерно в полночь начались первые столкновения. Для разгона протестующих правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. На первый взгляд данная реакция может показаться не слишком жесткой. Но она была таковой. Ведь манифестанты просто стояли, хлопали и распевали слоганы, даже не пытались продвинуться вперед".