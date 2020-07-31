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Италия

Красота и украшения в Помпеях

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 Павел Барсуков
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Золотой браслет веом в 610 г
Золотой браслет веом в 610 г   -   Авторское право  Кадр из видео AP
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От золота богачей до меди бедняков: в Помпеях открылась выставка, посвящённая украшениям погибшего древнеримского города. Учёные говорят, что именно ко времени извержения Везувия, в первом веке нашей эры, древние римлянки стали массово использовать не только бижутерию, но и косметику, и дорогие ткани: среди находок — гребни для волос, зеркала, баночки для притираний и духов.

Древнеримские зеркальца

Грете Стефани, археолог:

"Многие эти предметы найдены прямо на людях. Они брали с собой самое ценное и самое дорогое, чтобы потом эти вещи можно было использовать как экономический ресурс".

Именно такие украшения помогали учёным выяснить, кем были их владелицы: например, флакончик духов могли позволить себе лишь самые богатые. А вот золото было сравнительно доступным: одна из самых знаменитых находок — золотой браслет, весящий более 600 граммов. В его часть даже назвали виллу в Помпеях. На другом браслете выбито "От господина — его служанке", и учёные до сих пор спорят, понимать ли фразу буквально или в переносном смысле.

Браслет с надписью — правый нижний

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