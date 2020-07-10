Сребреница: как это было

Резню в Сребренице называют крупнейшим массовым убийством в Европе после Второй мировой войны. Число жертв остаётся предметом споров: международные комиссии говорят о примерно 8 тысячах мужчин и подростков, семьи жертв резни называют число в более чем 10 тысяч. На сегодня опознаны и перезахоронены около 6600 тел.

С началом войны в Боснии сербское население, составлявшее большинство в Сребренице, было вынуждено бежать оттуда. В 1993 году город оказался мусульманским анклавом, окружённым территорией Республики Сербской. В мае ООН провозгласила Сребреницу зоной безопасности для беженцев и разместила там отряд миротворцев из Нидерландов. Но они не смогли сдержать наступление сербов, покинув место дислокации. Нидерланды признали частично свою ответственность за гибель боснийцев.

По данным международного трибунала по бывшей Югославии, расстрелы продолжались в окрестностях Сребреницы несколько дней.

И Белград, и Баня-Лука в конечном итоге согласились с версией Трибунала, признав трагедию военным преступлением — убийством мирных жителей.

Совет Безопасности ООН в 2015 году рассматривал резолюцию, называющую резню в Сребренице геноцидом, но Россия наложила на неё вето, объяснив это опасностью обострения обстановки на Балканах. Евросоюз в то же время одобрил аналогичный документ. Международный трибунал также использует термин "геноцид".

Сербы считать произошедшее геноцидом отказываются. Существует множество альтернативных версий трагедии, которые ставят под сомнение общепринятую трактовку. Так, в рассекреченных в прошлом году британских документах высказывается предположение, что сербы изначально даже не планировали занимать Сребреницу, но были спровоцированы на это рейдами боснийцев.