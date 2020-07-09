Сребреница: похороны 25 лет спустя

Через четверть века после массовых убийств боснийских мусульман - самых масштабных в Европе со времён Второй мировой войны - останки ещё 8-ми мужчин и мальчиков возвращены их родственникам.

Они были найдены и опознаны в результате многолетних поисков, и теперь, как более 6600 других, будут захоронены на мемориальном кладбище в Потокари недалеко от Сребреницы 11 июля - в день, в который отмечается годовщина трагедии. Тысячи людей из разных стран обычно приезжают сюда в этот день, но на этот раз на кладбище будут допущени в основном лишь семьи жертв.

Исмета Омерович - одна из выживших.

"Я видела все эти страдания в 1995 году, - говорит она,- но я и мои дети остались в живых. Каждый раз 11 июля мне так же грустно, как и в 1995 году. В этот день я снова вспоминаю обо всём. Сегодня мало кто пришёл из-за коронавируса. Но это очень тяжёлый день, и особенно потому, что сербы до сих пор это отрицают".

Международный трибунал по бывшей Югославии осудил за резню в Сребренице ряд командиров боснийских сербов. Командующий войсками генерал Ратко Младич приговорён к пожизненному заключению. Частичная ответственность возложена также на нидерландских мирротворцев, которые не предотвратили убийства более 8 тысяч боснийских мусульман.