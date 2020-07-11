Сребреница: 25 лет самому массовому убийству со времен Второй мировой (фото)

11 июля 1995 года армия боснийских сербов вошла в Сребреницу. Резня, унесшая жизни 8 тысяч мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман, стала самым массовым убийством со времен Второй мировой войны.

Amel Emric/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Главным виновником трагедии был признан командующий армией Республики Сербской генерал Ратко Младич. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению.

Ратко Младич (справа) Enric Marti/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

В январе 2007 года МТБЮ признал события в Сребренице геноцидом. В марте 2010 года сербский парламент проголосовал за резолюцию, осуждающую массовое убийство боснийских мусульман, однако слово "геноцид" в оценке событий не использовал.

Массовое захоронение жертв резни в Сребренице Amel Emric/AP

8 июля 2015 года в Совете безопасности ООН прошло голосование по вопросу признания резни в Сребренице геноцидом. Три постоянных члена Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США) и семь непостоянных членов (Чад, Чили, Иордания, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Испания) проголосовали "за", четверо (Китай — постоянный член, Ангола, Нигерия и Венесуэла — непостоянные члены) воздержались. Вето на резолюцию наложила Россия.

Нура Мустафич, одна из матерей Сребреницы, плачет после оглашения приговора Ратко Младичу Phil Nijhuis/AP 2017

Тогдашний представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что предложенный проект резолюции не конструктивен и возлагает всю вину только на сербов, что может привести к новым конфликтам.

Семья плачет на похоронах родственника, чье тело было опознано незадолго до этого. 2017 год Amel Emric/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

"Представитель Соединенных Штатов и представитель Соединенного Королевства в своих выступлениях грубо искажали нашу позицию. В нашей позиции нет ничего оправдательного", - отметил Чуркин.

Мемориальное кладбище около Сребреницы AP Photo

В прошлом году Верховный суд Нидерландов признал частичную ответственность государства за убийство около 350 боснийских мусульман во время резни в Сребренице: они пытались укрыться в лагере миротворцев, но были выведены оттуда и фактически переданы в руки сербов.