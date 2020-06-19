Новая хакерская атака на Австралию

Утром в пятницу стало известно, что серверы ряда правительственных ведомств Астралии стали объектом хакерской атаки. Глава минобороны Линда Рейнолдс поспешила сообщить, что крупной утечки данных специалисты по кибербезопасности не зафиксировали.

Премьер-министр Скотт Моррисон, со своей стороны, заявил, что взломщик или взломщики действовали при поддержке некоего третьего государства: "Их целью были министерства, штаб-квартиры промышленных компаний, политические организации, учреждения образования, медицинские ведомства, поставщики воды, тепла и электричества, а также органы, отвечающие за безопасность нашей инфраструктуры. Та информация, которой мы сейчас обладаем, указывает на то, что кибератака была организована при поддержке государства, поскольку лишь у государства могут быть такие возможности и мощности по компьютерному взлому".

Наблюдатели указывают, что Китай некоторое время назад наложил запрет на ввоз австралийской говядины, повысил тарифы на австралийский ячмень, что его стало невыгодно экспортировать, а также предупредил своих граждан о нежелательности любых поездок в эту страну.