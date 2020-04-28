Австралия: на пляж, соблюдая дистанцию

Бонди-бич, один из самых популярных пляжей Сиднея, вновь открыт для любителей серфинга и просто поплавать.

Несмотря на то, что в крупнейшем мегаполисе Австралии наблюдается самые высокие показатели заболеваемости Covid-19, местные власти решили открыть доступ к океану с 7 утра до 17 вечера. Новшество: муниципальные работники ведут подсчёт`т количества посетителей, чтобы обеспечить должную социальную дистанцию. Рассиживаться на песке тоже не разрешается.

"Это было так здорово! - говорит только что вынырнувшая из воды девушка. - Вода сейчас очень теплая, я рада, что пляж снова открылся. Да, нам очень понравилось!"

"Это первое утро после открытия, на мой взгляд, люди следуют правилам, и охрана хорошо трудится, отслеживая"го, убедившись, что все входят и выходят", - добавляет еще один любитель раннего купания.

Австралия занимает 43-е место в списке наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса стран. Во вторник министерство здравоохранения подтвердило семь случаев заражения за сутки, отметив, что это самый низкий показатель суточного прироста с начала кризиса.

Общее число зараженных в стране достигло 6 725 человек, 84 пациента умерли от COVID-19.