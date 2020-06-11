Флоренция: книги отправляются на карантин

Национальная центральная библиотека Флоренции, одна из двух крупнейших в Италии, открыла двери после двухмесячного перерыва, вызванного эпидемией коронавируса.

Основанная в 1714 году, с 1870-го библиотека коллекционирует все, что издается на Апеннинском полуострове. Протяженность ее стеллажей, говорят сотрудники, более 100 километров. Сегодня, с учетом санитарных норм, возвращение взятых до начала эпидемии книг проходит не так, как раньше. Старинные и новые тома, как и люди, отправляются.... на карантин, поскольку эффективного способа дезинфекции пока не найдено.

“Все полученные нами книги и периодика хранятся в специальном помещении, где сотрудники сортируют их в коробки в соответствии с датой возвращения. Здесь они останутся в течение ближайших 7 дней”, - рассказывает заместитель директора библиотеки Анна Лукарелли.

Со времен Второй мировой войны, свидетельствуют старожилы, это спроектированное Чезаре Баццани здание никогда не закрывалось надолго, даже во время разрушительного наводнения 1966 года. Тогда вышедшая из берегов река Арно затопила значительную часть города, повредило треть книжного фонда.

"Находящийся за этой дверью читальный зал теперь закрыт, - передает с места событий наш корреспондент Лука Паламара. - В последний раз он был закрыт в 1966 году, во время наводнения. Тогда зал использовали в качестве хранилища для спасенных от воды книг".

"В 1966 году трагические события обернулись прекрасным порывом со стороны многих итальянцев и иностранцев, которые проехали много километров, чтобы приехать во Флоренцию и помочь нам спасти культурное наследие”, - говорит Анна Лукарелли.

В ожидании, пока эпидемия сойдет на нет, в Национальной центральной библиотеке все готово к возобновлению работы.