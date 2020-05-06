Франция: у бедных - свой кризис

Социально неблагополучные кварталы Франции оказались первой мишенью экономического и санитарного кризиса. Здесь люди, живущие на пособие и часто неофициальный заработок, в эпидемию лишаются средств к существованию. Наш корреспондент Анализе Боржес побывала в парижском пригороде Сен-Дени.

"Почти 11, мы открываемся, - объявляет Мехди Багадерн, представляющий благотворительную ассоциацию ACLEFEU.

К пункту раздачи продуктовых наборов уже тянется очередь, сотни людей. По оценкам Мехди, он с коллегами успеет принять за смену до тысяч человек.

"Без них я перешла бы на подножный корм, наверное, - говорит ждущая своей очереди женщина. - Да, именно так. Мне хватает только на оплату жилья. Я в долгах по уши".

Сен-Дени близ Парижа - самая бедная коммуна Франции. Здесь самый высокий по стране уровень безработицы и самая высокая концентрация социального жилья.

Эпидемия коронавируса привела к ухудшению и без того сложной жизненной ситуации местных семей, многие из которых выживали благодаря социальным пособиям и "черным" подработкам.

"Спад затянется, очевидно, что он не закончится 11 мая, - убежден Мехди Багадерн. - Правительство объявило о беспрецедентном экономическом кризисе, ставшем следствием кризиса санитарного. Первым, кого он коснется, как обычно, будут малоимущие люди с окраин.

Семьи, живущие за чертой бедности, признаются, что обеды в школьных столовых помогали им кормить детей. С закрытием учебных заведений эта возможность отпала. Как отпало и большинство вариантов заработка.

На первом этапе некоторые наблюдатели считали, что коронавирус приведет мир к общему знаменателю, уравняет людей. Время показало, что это не так. Для миллионов французов из бедных пригородов жизнь стала многократно тяжелее.

Для счастливчиков, которые не потеряли работу, каждый выход сопряжен с риском для здоровья.

В Сен-Дени меньше, чем в других районах, врачей на душу населения. На пике эпидемии в марте здесь зафиксировали 60-процентный скачок смертности - самый высокий показатель во Франции.

Социолог Фабьен Труонг предлагает сменить угол зрения: "Возьмите уборку, транспорт, логистику, работу в супермаркетах - все это фундаментально важные виды занятости. Обратите внимание на противоречие: обществу без этих людей не прожить, но именно эти люди находятся в самых тяжелых условиях".

Жители Сен-Дени надеются, что на это противоречие обратят внимание и власти. И тогда кризис может стать отправной точкой для перемен, которые позволят вывести из тени тех, кто поддерживает жизнедеятельность общества в разгар пандемии.