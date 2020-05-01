Первомай в условиях эпидемии

"Они - владельцы продуктовых магазинов, кассиры или водители автобусов. Общее у них то, что все они не переставали работать с начала кризиса. Чаще всего, испытывая все большее давление и получая меньше прибыли", - передает с лионский улиц корреспондент Еuronews Гийом Пети.

Эта лионская булочная предлагает разнообразный ассортимент: хлеб, выпечка, домашние блюда. Остались даже пасхальные шоколадные яйца. Мороженое готово к летнему сезону. Не хватает одного - клиентов. Каждый день с начала карантина Шанталь и ее муж встают в 5 утра, чтобы на их прилавках всегда была свежая выпечка для тех, кто продолжает работать. Но несмотря на все усилия, оборот сократился на 50 %.

Правительство Франции открыло доступ к программе государственной помощи для компаний, оказавшихся в трудном положении. "Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией,- говорит Шанталь Корре, - поэтому было бы хорошо, если правительство, разрабатывая меры помощи ресторанам, подумало бы и о нас, кто не переставал работать в этих условиях и кому приходится нелегко, в частности, из-за перебоев с доставкой сырья".

В то время как большинство предприятий были вынуждены закрыться или перейти на замедленный темп работы, некоторые - и прежде всего магазины розничной торговли - трудятся без остановки. Клиенты все больше набирают про запас.

"Есть определенный риск в том, что мы выходим на работу, - говорит сотрудник лионской сети супермаркетов Casino Батист Ланье. - Это вызывает стресс, в семье не все довольны. С другой стороны, работодатель признателен и обеспечивает нас всеми необходимыми средствами защиты. Правда, одно не совсем компенсирует другое".

В самом начале кризиса президент Эммануэль Макрон призвал владельцев крупных сетей супермаркетов выплатить работавшим во время кризиса сотрудникам премию в 1000 евро.

Эта посетительница магазина поддерживает инициативу: "Я считаю, что работа кассиров в магазине до сих пор не достаточно ценилась. Мы каждый вечер аплодируем врачам и медсестрам. Думаю, им тоже можно похлопать".

Себастьян Делаэ с начала карантина водит свой автобус, правда, по опустевшим улицам Лиона. Ему премию никто не предлагал: "Конечно, я был бы не против получить надбавку к зарплате!", - говорит он.

В первые недели работодатель не смог обеспечить его достаточным объемом работы, пришлось прибегнуть к частичной занятости. Но за последний месяц он вернулся к практически нормальному графику. Необходимость для пассажиров соблюдать дистанцию делает проезд, более безопасным, убежден он. "Для тех, кто вынужден выходить из дома, мы просто необходимы, - добавляет Себастьян Делаэ. - Теперь среди пассажиров много пожилых людей с тележками для продуктов и тех, кто продолжает работать".

В этом году в Лионе, как и в других французских городах, традиционные первомайские демонстрации запрещены. В ожидании окончания всеобщего карантина 11 мая, лидеры ведущих профсоюзов опасаются не только затяжного экономического кризиса, но и наступления на права трудящихся.