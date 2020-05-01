"Балконный" Первомай

Социальное дистанцирование вместо социального единения: впервые за десятилетия мир встретил Первомай без демонстраций и народных гуляний. При том, что на фоне глобальной остановки экономики трудящимся как никогда есть, что сказать властям.

Последним, как подтвердил французский президент Эммануэль Макрон, также не хватает первомайской сверки часов с обществом.

"Лишившись ритуала, мы как никогда можем оценить его ценность и значимость, - подчеркнул он. - С одним сильным желанием - как можно скорее вновь увидеть радостный, иногда полный духа противоречия Первомай, который определяет нашу нацию."

На фоне пандемии коронавируса Певромай ушел в сеть: с онлайн-поздравлениями, призывами и обещаниями к властям и обществу обратились и Международная организация труда, и многочисленные профсоюзы. Европейская конфедерация профсоюзов отдельно отметила тех, кто остается на передовой борьбы с коронавирусом, обеспечивая жизнедеятельность запертой на карантин планеты.

"В этом году мы отмечаем Первомай в изоляции, - напомнил Лука Висентини, глава конфедерации. - Это - повод продемонстрировать еще большую солидарность с работниками здравоохранения, общественного транспорта, агросектора, торговли и многими другими".

Призыв Висентини перекликается с первомайским поздравлением ООН, опубликованном в Twitter. "Во многих странах Первомай - день, посвященный работникам. Как никогда прежде мы должны поблагодарить людей, позволяющих нашему обществу функционировать. По мере восстановления мы должны создавать рабочие места для тех, кто их потерял, отдавая дань уважения работникам на словах и на деле", - говорится в сообщении генсека ООН Антониу Гутерриша.

В СМИ нынешний Первомай уже прозвали "балконным": по сложившейся за недели карантина традиции о самом главном люди говорят из открытых окон.