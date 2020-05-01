"Самый смертоносный вирус - эксплуатация"

Первомайская демонстрация в Афинах в эту пятницу напоминала, скорее, флешмоб. Манифестанты выстроились аккуратными рядами на площади Синтагма на расстоянии 2 метра друг от друга. Организаторы в масках и перчатках использовали рулетку и разметили квадраты разными цветами.

"Мы чтим вековую борьбу рабочего класса за свои права и продолжаем ее, потому что самый смертоносный вирус - это вирус эксплуатации и угнетения, а самое эффективное средство от него - отстаивать наши права и свободы", - говорит одна из демонстранток.

По мнению собравшихся, пандемия поставила миллионы трудящихся перед выбором

между страхом заразиться и оказаться безработным. "Греческие профсоюзы решили отметить День труда, несмотря на эпидемию и необходимость держать социальную дистанцию, - передает из Афин наш спецкорр Михалис Арампатцоглу. - Граждане нашей страны с большими жертвами пережили 10 лет экономического и финансового кризиса. Многие опасаются, что кризис будет маячить на их горизонте еще долго".

"Мы пришли сюда потому, что нам не все равно, что на следующий день сотни тысяч наших коллег окажутся без работы и будут жить за чертой бедности", - говорит еще одна участница акции.

В колонне был замечен бывший министр финансов левого правительства Алексиса Ципраса Янис Варуфакис: "Вчера в греческом парламенте премьер-министр подтвердил, что идёт вторая волна жёсткой экономии, сокращения пенсий и зарплат. 1 Мая - подходящий день, чтобы продемонстрировать, мы вступили в новую фазу социализма для очень немногих и жестокой экономию для всех остальных".

Завершилась афинская демонстрация пением "Интернационала", что резко контрастировало с большинством европейских столиц, где царило молчание, поскольку трудящиеся встретили Первомай дома.