В тюрьму на 7 лет: какие наказания грозят за нарушение карантина?

Госдума приняла закон, ужесточающий уголовную и административную ответственность за нарушение карантина и распространение фейков о коронавирусе.
В соответствии с документом вводятся следующие наказания:
- физическому лицу — штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;
- должностному лицу — от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей;
- юридическому лицу — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если же нарушения повлекли вред здоровью или привели к смерти человека, но "не содержали уголовно наказуемого деяния", штрафы составят:
- для физлиц - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей
- для должностных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет
- для юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
За нарушение режима карантина предусмотрена и уголовная ответственность. В частности, в случае смерти человека, помимо штрафа до 1-2 млн рублей, возможен тюремный срок – от трех до пяти лет (5 - 7 лет в случае смерти двух и более человек).
Штраф или тюрьма?
По мнению партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Алексея Добрынина, в формулировках закона касательно ст. 6.3 КоАП и ст. 236 УК есть "кажущаяся коллизия": в каких случаях смерть человека повлечет уголовную, а в каких - административную ответственность?
"Если физлицо нарушило режим карантина и это привело к чьей-то смерти, то в этом случае физлицо будут судить в соответствии с уголовным кодексом (ст. 236 УК). Если речь идет о юрлице, то его привлечь к уголовной ответственности по закону нельзя, а к административной - можно. Например, если какая-то компания заставит своих работников ходить на работу, когда действует карантин, и кто-то заразится, то саму компанию привлекут к административной ответственности, а вот сотрудника, отдавшего такое распоряжение, могут привлечь уже в уголовной, если будут тяжкие последствия ", - поясняет Добрынин.
Если же речь идет о нанесении вреда здоровью, то тут многое будет зависеть от того, как именно пострадал человек:
Тюремный срок за распространение фейков
Штрафы в размере от 300 до 700 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 3 лет предусмотрены также за публикацию ложной информации о коронавирусе. Если из-за фейковых новостей будет нанесен вред здоровью человека, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей (тюремный срок останется тот же - до трех лет).
В случае смерти или иных тяжких последствий, штраф возрастет до 1,5-2 млн рублей, а срок заключения — до пяти лет.
Юридическим лицам за распространение фейков грозит штраф:
- от 1,5 млн до 3 млн рублей
- от 3 до 5 млн рублей, если публикация фейка приведет к смерти человека, причинению вреда здоровью или имуществу, массовому нарушению общественного порядка.
Могут ли нас ограничить в передвижении?
Режим обязательной самоизоляции введен более чем в десяти регионах России, в том числе в Москве, Московской области, Петербурге, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Рязанской, Иркутской областях и др.
В опубликованных в понедельник разъяснениях московское правительство уточнило, что столичные власти действуют на основании указа мэра от 5 марта, которым в Москве был введен режим повышенной готовности. Указ, в свою очередь, был выпущен на основании федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Помимо этого, в соответствии с ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" субъекты РФ имеют право вводить и отменять ограничительные меры на основании предложений и предписаний главных государственных санитарных врачей и заместителей.
Однако, как говорит руководитель правового департамента фонда "Русь сидящая" Алексей Федяров, ограничить людей в передвижении можно только в соответствии с указом президента, который должен быть утвержден Советом Федерации.
Алексей Добрынин также убежден, что, вводя режим всеобщего карантина, региональные власти нарушают Конституцию. "Нас могут ограничить в правах, в том числе в праве на передвижение, только в соответствии с федеральным законом. Так указано в ч. 3 ст. 55 Конституции. Постановление губернатора или мэра не является федеральным законом. Значит, оно априори носит рекомендательный характер".
Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, как и юрист "Руси сидящей", указывает на то, что уголовная и административная ответственность распространялась бы на всех граждан, если бы в стране был введен режим ЧП.
Что же касается штрафов и тюремных сроков, прописанных в поправках, то они, как считает Добрынин, действуют в отношении тех, кто вернулся из-за границы или общался с зараженными и кто при этом нарушил режим самоизоляции. Если же штраф выпишут человеку, который не ездил за границу и просто решил сейчас выйти на улицу, то такое решение, по словам юриста, можно будет оспорить.