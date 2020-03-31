В тюрьму на 7 лет: какие наказания грозят за нарушение карантина?

Госдума приняла закон, ужесточающий уголовную и административную ответственность за нарушение карантина и распространение фейков о коронавирусе.

В соответствии с документом вводятся следующие наказания:

физическому лицу — штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;

должностному лицу — от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей;

юридическому лицу — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если же нарушения повлекли вред здоровью или привели к смерти человека, но "не содержали уголовно наказуемого деяния", штрафы составят:

для физлиц - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей

для должностных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет

для юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За нарушение режима карантина предусмотрена и уголовная ответственность. В частности, в случае смерти человека, помимо штрафа до 1-2 млн рублей, возможен тюремный срок – от трех до пяти лет (5 - 7 лет в случае смерти двух и более человек).

Штраф или тюрьма?

По мнению партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Алексея Добрынина, в формулировках закона касательно ст. 6.3 КоАП и ст. 236 УК есть "кажущаяся коллизия": в каких случаях смерть человека повлечет уголовную, а в каких - административную ответственность?

"Если физлицо нарушило режим карантина и это привело к чьей-то смерти, то в этом случае физлицо будут судить в соответствии с уголовным кодексом (ст. 236 УК). Если речь идет о юрлице, то его привлечь к уголовной ответственности по закону нельзя, а к административной - можно. Например, если какая-то компания заставит своих работников ходить на работу, когда действует карантин, и кто-то заразится, то саму компанию привлекут к административной ответственности, а вот сотрудника, отдавшего такое распоряжение, могут привлечь уже в уголовной, если будут тяжкие последствия ", - поясняет Добрынин.

Если же речь идет о нанесении вреда здоровью, то тут многое будет зависеть от того, как именно пострадал человек:

Если он несколько недель кашлял, то это скорее будет расценено как легкий вред или средней тяжести. В этом случае мы говорим об административном правонарушении. А вот если человек заразился коронавирусом и остался инвалидом, то того, по чьей вине он заразился, скорее всего, привлекут к уголовной ответственности Алексей Добрынин Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper

Тюремный срок за распространение фейков

Штрафы в размере от 300 до 700 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 3 лет предусмотрены также за публикацию ложной информации о коронавирусе. Если из-за фейковых новостей будет нанесен вред здоровью человека, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей (тюремный срок останется тот же - до трех лет).

В случае смерти или иных тяжких последствий, штраф возрастет до 1,5-2 млн рублей, а срок заключения — до пяти лет.

Юридическим лицам за распространение фейков грозит штраф:

от 1,5 млн до 3 млн рублей

от 3 до 5 млн рублей, если публикация фейка приведет к смерти человека, причинению вреда здоровью или имуществу, массовому нарушению общественного порядка.

Могут ли нас ограничить в передвижении?

Режим обязательной самоизоляции введен более чем в десяти регионах России, в том числе в Москве, Московской области, Петербурге, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Рязанской, Иркутской областях и др.

В опубликованных в понедельник разъяснениях московское правительство уточнило, что столичные власти действуют на основании указа мэра от 5 марта, которым в Москве был введен режим повышенной готовности. Указ, в свою очередь, был выпущен на основании федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Помимо этого, в соответствии с ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" субъекты РФ имеют право вводить и отменять ограничительные меры на основании предложений и предписаний главных государственных санитарных врачей и заместителей.

Однако, как говорит руководитель правового департамента фонда "Русь сидящая" Алексей Федяров, ограничить людей в передвижении можно только в соответствии с указом президента, который должен быть утвержден Советом Федерации.

Карантин введен незаконно, с нарушением установленных процедур. Тем не менее привлекать к административной ответственности за нарушение требований карантина все равно будут, поскольку сами процедуры будут формально соответствовать КоАП, ведь указ мэра никто не отменил, он не был признан противоречащим Конституции Алексей Федяров Руководитель правового департамента фонда "Русь сидящая"

Алексей Добрынин также убежден, что, вводя режим всеобщего карантина, региональные власти нарушают Конституцию. "Нас могут ограничить в правах, в том числе в праве на передвижение, только в соответствии с федеральным законом. Так указано в ч. 3 ст. 55 Конституции. Постановление губернатора или мэра не является федеральным законом. Значит, оно априори носит рекомендательный характер".

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, как и юрист "Руси сидящей", указывает на то, что уголовная и административная ответственность распространялась бы на всех граждан, если бы в стране был введен режим ЧП.

Что же касается штрафов и тюремных сроков, прописанных в поправках, то они, как считает Добрынин, действуют в отношении тех, кто вернулся из-за границы или общался с зараженными и кто при этом нарушил режим самоизоляции. Если же штраф выпишут человеку, который не ездил за границу и просто решил сейчас выйти на улицу, то такое решение, по словам юриста, можно будет оспорить.