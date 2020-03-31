Главврач инфекционной больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусной инфекцией. О том, что тест дал положительный результат он подтвердил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций".

Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо.... Publiée par Denis Protsenko sur Mardi 31 mars 2020

На прошлой неделе инфекционную больницу в Коммунарке посещал президент Владимир Путин и общался с Проценко и персоналом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у президента все в порядке, его регулярно тестируют на коронавирус.