Литовские художники надели на памятники маски

На памятники в Вильнюсе надели медицинские маски, чтобы привлечь внимание к тому, как вспышка нового коронавируса влияет на культурную среду и призвать горожан следовать советам медиков.

Все культурные события в столице, начиная от новых спектаклей и заканчивая уже состоявшимися кинофестивалями, были отменены. Производители костюмов для оперы начали выпускать маски для лица.