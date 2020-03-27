Литовские художники надели на памятники маски

На памятники в Вильнюсе надели медицинские маски, чтобы привлечь внимание к тому, как вспышка нового коронавируса влияет на культурную среду и призвать горожан следовать советам медиков.
Все культурные события в столице, начиная от новых спектаклей и заканчивая уже состоявшимися кинофестивалями, были отменены. Производители костюмов для оперы начали выпускать маски для лица.
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