"Необходимо думать и о поддержке бизнеса"

Парламент Португалии одобрил введение чрезвычайного положения: страна, вслед за другими государствами Европы, ограничивает свободное передвижение граждан как минимум на 15 дней.

В Португалии подтверждены более 640 случаев COVID-19, при этом почти 200 человек заразились за последние сутки. Два пациента скончались.

При этом Лиссабон готовит и пакет мер по удержанию экономики на плаву.

Марио Сентено, министр финансов Португалии:

"Пришло время подумать в первую очередь о действиях по сдерживанию инфекции и по борьбе с ней. Но также необходимо думать о поддержке бизнеса, в первую очередь малых и средних предприятий, о помощи сотрудникам и членам их семей, поскольку они уже чувствуют последствия тех мер, которые мы предприняли".

Президент Португалии совещается с министрами AP Miguel Figueiredo Lopes

Эти траты — более 9 миллиардов евро — сами по себе нанесут Португалии заметный ущерб: последние шесть лет экономика страны постоянно росла, и до эпидемии местные аналитики предсказывали, что в этом году госбюджет впервые за четыре десятилетия окажется в профиците.

Теперь этот прогноз, скорее всего, не оправдается.

О схожих мерах финансовой помощи объявили и в Афинах. Там объём скромнее — меньше 4 миллиардов, и около половины этой суммы поступит из Европейского инвестиционного фонда. В дополнению к этому объявлено о замораживании сбора налогов.

В Греции по данным на среду подтверждены 418 случаев, 5 заболевших скончались.