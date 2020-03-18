"Им приходится умирать в одиночестве": интервью с итальянским врачом

Итальянский город Бергамо — один из центров эпидемии COVID-19. Больницы переполнены, сотрудники выбиваются из сил, чтобы хотя бы попытаться помочь пациентам.

Наш корреспондент связалась с врачом больницы имени папы Иоанна XXII.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Насколько серьёзна сейчас ситуация, в частности в отделении интенсивной терапии?"

Лоренцо Антига, заведующий педиатрическим отделением и центром трансплантологии, больница им. папы Иоанна XXII в Бергамо:

"Мы исчерпали резерв коек, и оказались в очень сложной ситуации. Приходится отправлять пациентов в другие больницы, но отделения интенсивной терапии по всему региону заполнены. Это главная проблема сейчас. У нас 80 пациентов с COVID-19 и 20 — с другими заболеваниями, и всё, больше мест нет".

Euronews:"И что вы собираетесь делать?"

Лоренцо Антига:

"Мы можем интубировать пациентов в других отделениях, отделении скорой помощи например. Можно отправлять их и в другие больницы но, как я уже говорил, у них у всех ровно те же самые проблемы. У нас огромный приток пациентов, но почти никого мы не можем выписать. Приходится превращать отделения внутренних болезней, гастроэнтерологии, даже неврологии в палаты для больных COVID. Практически половина больницы занимается этими пациентами".

Euronews: "Вам приходится решать, кого направлять в интенсивную терапию в первую очередь..."

Лоренцо Антига:

"Пока критерии остаются прежними. Например, очень пожилых пациентов с другими серьёзными заболеваниями мы не интубируем. Но если приток ещё увеличится, то придётся принимать более сложные решения. Сейчас, как я говорил, у нас 100 пациентов. Если их станет больше, нам придётся отказаться от реанимации тех, кого ещё полгода назад мы бы реанимировали безусловно. Ситуация на самом деле трагическая, все коллеги в подавленном состоянии. Родственникам нельзя оставаться с пациентами, и некоторым, к сожалению, приходится умирать в одиночестве. Организовывать похороны тоже нельзя. Даже последнее причастие не получается провести как положено".