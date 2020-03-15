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Сирия

Сирия: 9 лет войны и новая угроза

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 Вероника Доваль
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Сирия: 9 лет войны и новая угроза
Авторское право  Muzaffar Salman
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Гражданская война в Сирии вступает в свой десятый год. Когда 15 марта 2011 года противники Башара Асада вышли на улицы, они едва ли могли представить, что их протесты обернутся сложным военным конфликтом, в который будут вовлечены армия, повстанцы, джихадисты и внешние силы. Сотни тысяч людей погибли, миллионы стали беженцами, ситуация в отдельных районах продолжает ухудшаться.

Элизабет Бирс, представитель Всемирной продовольственной программы: "Число людей в Сирии, испытывающих нехватку продовольствия, увеличилось до 7,9 миллиона человек, что на 22% больше, чем год назад".

Положение может осложнить и угроза коронавируса. Несмотря на то, что сирийские власти заявляют, что в стране нет подтвержденных случаев заражения, правительство объявило о серии мер предосторожности. Они включают закрытие школ и университетов до 2 апреля, сокращение рабочего времени в государственных учреждениях, а также отмену всех массовых мероприятий. Намеченные на 13 апреля парламентские выборы переносятся на 20 мая.

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