COVID-19: Италия на последнем дыхании

Более 10 тысяч заболевших и свыше 600 летальных исходов - такова к утру среды статистика развития эпидемии в Италии.
В течение суток цифра зараженных коронавирусом увеличилась почти на тысячу, умерли 168 человек.
Аппеннины в настоящий момент - наиболее пораженное эпидемией COVID-19 государство-член ЕС.
В течение вторника с симптомами недуга были госпитализированы свыше 5 тысяч пациентов, почти 900 из них помещены в реанимационные палаты.
Соседняя с Италией Австрия де-факто закрыла границы для всех, кто не имеет на руках медсправки о состоянии здоровья. Те же меры приняла Словакия.
Национальный французский авиаперевозчик Air France во вторник вечером заявил , что прекращает все сообщение с Италией - вплоть до начала апреля.
В Испании закрыты детские, школьные и высшие учебные заведения - декрат правительства касается в том числе и столицы страны, ее ближайших пригородов, а также страны басков.
На экстренном саммите ЕС, который проводился в формате видеоконференции, было принято решение выделить на борьбу с коронавирусом в рамках сообщества 25 миллиардов евро, свыше 7 с половиной миллиардов поступят на счета соответствующих ведомств уже в течение этой недели.
Утром в среду информированная "Паризьен" сообщила в редакционной статье, что коронавирус был обнаружен у начальника секретариата французского президента.
В США очаги заражения находятся и на Тихоокеанском, и на Атлантическом побережье. Сложная ситуация в самом Нью-Йорке и в одноименном штате.
Сандерс и Байден были вынуждены отменить встречи с изибирателями.
Их однопартиец, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, заявил: "У меня есть полномочия использовать Национальную гвардию для доставки продуктов и для дезинфекции улиц".
Тем временем в Китае пик эпидемии, как свидетельствует статистика, уже пройден - за истекшие сутки заразились чуть больше 20 человек.
В рамках поддержки и в качестве жеста солидарности Пекин отправляет в Италию высвободившихся врачей , два миллиона защитных масок, а также тысячи аппаратов вентиляции легких, которых на Аппенинах, как свидетельствуют медики, очень не хватает.