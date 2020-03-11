COVID-19: Италия на последнем дыхании

Более 10 тысяч заболевших и свыше 600 летальных исходов - такова к утру среды статистика развития эпидемии в Италии.

В течение суток цифра зараженных коронавирусом увеличилась почти на тысячу, умерли 168 человек.

Аппеннины в настоящий момент - наиболее пораженное эпидемией COVID-19 государство-член ЕС.

В течение вторника с симптомами недуга были госпитализированы свыше 5 тысяч пациентов, почти 900 из них помещены в реанимационные палаты.

Дезинфекции подвергаются даже учреждения религиозного культа, в Неаполе армия чистит средневековую церковь AP Photo Alessandro Pone

Соседняя с Италией Австрия де-факто закрыла границы для всех, кто не имеет на руках медсправки о состоянии здоровья. Те же меры приняла Словакия.

Austria Virus Outbreak AP Kerstin Joensson

Национальный французский авиаперевозчик Air France во вторник вечером заявил , что прекращает все сообщение с Италией - вплоть до начала апреля.

В Испании закрыты детские, школьные и высшие учебные заведения - декрат правительства касается в том числе и столицы страны, ее ближайших пригородов, а также страны басков.

На экстренном саммите ЕС, который проводился в формате видеоконференции, было принято решение выделить на борьбу с коронавирусом в рамках сообщества 25 миллиардов евро, свыше 7 с половиной миллиардов поступят на счета соответствующих ведомств уже в течение этой недели.

Утром в среду информированная "Паризьен" сообщила в редакционной статье, что коронавирус был обнаружен у начальника секретариата французского президента.

Макрон участвует в саммите в формате видеоконференции Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Michel Euler

Французский президент предупредил сограждан, что пик эпидемии еще впереди, но уверил, что знаменитая на весь мир система здравоохранения готова ко всему Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Michel Euler

В США очаги заражения находятся и на Тихоокеанском, и на Атлантическом побережье. Сложная ситуация в самом Нью-Йорке и в одноименном штате.

Сандерс и Байден были вынуждены отменить встречи с изибирателями.

Их однопартиец, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, заявил: "У меня есть полномочия использовать Национальную гвардию для доставки продуктов и для дезинфекции улиц".

Тем временем в Китае пик эпидемии, как свидетельствует статистика, уже пройден - за истекшие сутки заразились чуть больше 20 человек.

В рамках поддержки и в качестве жеста солидарности Пекин отправляет в Италию высвободившихся врачей , два миллиона защитных масок, а также тысячи аппаратов вентиляции легких, которых на Аппенинах, как свидетельствуют медики, очень не хватает.