"Первая корова" и другие: мировые премьеры Берлинале

Внимание кинолюбителей в эти дни приковано к Берлину, где каждый день открывает очередную страницу своей программы 70-ый юбилейный международный кинофестиваль. Несколько заметных мировых премьер уже прошли в главном конкурсе и в параллельных программах. "Первая корова" Келли Рейхард - одна из них.

Рейхард сняла вестерн на свой собственный лад, свободный от традиционных клише. Картина - частичное переложение романа Джонатана Реймонда "Первая половина". Режиссёр писала сценарий вместе с автором.

"Это фильм о дружбе. Два человека, оказавшиеся на Западе, чувствуют себя посторонними, одинокими. Они не агрессивные, тогда как все вокруг жестокие и грубые. Они не вписываются в этот мир", - говорит сыгравший одну из главных ролей актёр Орион Ли.

События ленты, представленной в основном конкурсе, разворачиваются в 20-х годах XIX века. Добросердечный еврей спасает китайца-авантюриста от преследующей его компании русских - c юмором, но всерьёз представлена в фильме проницательная картина окружающего мира.

Герои-мужчины не стреляют - в американском Орегоне они организуют бизнес по выпечке пирожков и изысканных десертов. И для этого тайно доят по ночам единственную корову в округе.

В конкурсной программе Берлинале представил свой фильм "Соль слёз" и французский режиссёр Филипп Гаррель, которого считают ключевой фигурой новой волны. Черно-белая лента - история молодого плотника Люка, впервые приехавшего из провинции в Париж. Здесь он влюбляется в столичную девушка, а дома его ждёт подруга детства, к которой у него также есть чувства. Терзаясь сомнениями, он обращается за советом к своему престарелому отцу. В ролях- Андре Вильм, Логанн Антуофермо, Улайя Амамра и Луиз Шевильот.

В программе Специальных показов (Вerlinale Special) традиционно представлены работы современных кинематографистов, документальные фильмы и уникальные форматы. Среди уже показанных - картина "Время охоты" корейского режиссёра Юн Сон Хёна.

Вышедшие из тюрьмы и ставшие близкими друзьями молодые люди замыслили безрассудную затею. Но при этом стали мишенью таинственного незнакомца, который открыл на них охоту.