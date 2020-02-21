Лидерам ЕС снова не удалось согласовать бюджет

Главы государств и правительств 27 стран - членов Евросоюза снова не смогли достичь соглашения по бюджету на 2021-2027 годы.
Переговоры на двухдневном саммите в Брюсселе были осложнены из-за образованной после ухода Великобритании из состава ЕС бюджетной дыры в размере 60-75 млрд евро.
Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам встречи.
В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потраченное на переговоры время не прошло в пустую.
Одной из острых тем переговоров по бюджету было сокращение расходов на Единую сельскохозяйственную политику. Против чего яро выступает Франция.
Разногласия между государствами-членами в основном заключаются в нежелании стран-доноров увеличивать взносы после "брексита", что приведет к урезанию всех целевых европейских программ, против чего выступают страны-бенефициары бюджета ЕС.
С 2021 года бюджет ЕС в результате выхода Великобритании потеряет €11 млрд ежегодных платежей, поскольку эта страна была вторым после Германии чистым донором сообщества. Лидеры ЕС должны принять решение, насколько в результате вырастут платежи стран-доноров и уменьшатся дотации странам - получателям европейских средств в 2021-2027 годов.
Суммарные платежи всех стран в бюджет ЕС на завершающийся семилетний период 2014-2020 годов были запланированы на уровне €908,4 млрд в константных ценах 2011 года.
Подготовленный председательствовавшей в Совете ЕС Финляндией проект нового бюджетного плана, который был отклонен на саммите в четверг, предполагает финансирование на уровне €1,087 трлн на весь семилетний срок в константных ценах 2018 года. Это примерно 1,07% суммарного ВВП стран ЕС за семь лет. При этом один из главных плательщиков в бюджет Евросоюза - Германия - предлагала установить лимит бюджета на уровне 1% ВВП всех стран сообщества. В то же время институты ЕС предлагают довести платежи в бюджет ЕС до €1,105 трлн в ценах 2018 года, то есть 1,08% суммарного ВВП ЕС за семь лет.