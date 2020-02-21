Лидерам ЕС снова не удалось согласовать бюджет

Главы государств и правительств 27 стран - членов Евросоюза снова не смогли достичь соглашения по бюджету на 2021-2027 годы.

Переговоры на двухдневном саммите в Брюсселе были осложнены из-за образованной после ухода Великобритании из состава ЕС бюджетной дыры в размере 60-75 млрд евро.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам встречи.

К сожалению, сегодня мы пришли к выводу, что достичь соглашения невозможно. Мы поняли, что нам нужно время.

Мы знаем, что этот европейский бюджет - очень сложная тема. Переговоры проходят очень трудно особенно после "брексита" и бюджетной дыры в размере от 60 до 75 млрд евро Шарль Мишель Глава Евросовета

В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потраченное на переговоры время не прошло в пустую.

Я думаю, что это было очень важно, в том числе для выработки общего мнения среди глав государств и правительств о том, как в конечном итоге может выглядеть общий бюджет. Ведь он будет действовать в течение семи лет. Поэтому я знаю, что эти 48 часов пошли на пользу, и ни при каких обстоятельствах я не хотела бы отказываться от них Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Одной из острых тем переговоров по бюджету было сокращение расходов на Единую сельскохозяйственную политику. Против чего яро выступает Франция.

Мы отказались от плохой сделки по Единой сельскохозяйственной политике ЕС. Мы не стали ею жертвовать. И я хочу выразиться ясно, Единая сельскохозяйственная политика не будет платить за "брексит" Эммануэль Макрон Президент Франции

Разногласия между государствами-членами в основном заключаются в нежелании стран-доноров увеличивать взносы после "брексита", что приведет к урезанию всех целевых европейских программ, против чего выступают страны-бенефициары бюджета ЕС.

С 2021 года бюджет ЕС в результате выхода Великобритании потеряет €11 млрд ежегодных платежей, поскольку эта страна была вторым после Германии чистым донором сообщества. Лидеры ЕС должны принять решение, насколько в результате вырастут платежи стран-доноров и уменьшатся дотации странам - получателям европейских средств в 2021-2027 годов.

Суммарные платежи всех стран в бюджет ЕС на завершающийся семилетний период 2014-2020 годов были запланированы на уровне €908,4 млрд в константных ценах 2011 года.

Подготовленный председательствовавшей в Совете ЕС Финляндией проект нового бюджетного плана, который был отклонен на саммите в четверг, предполагает финансирование на уровне €1,087 трлн на весь семилетний срок в константных ценах 2018 года. Это примерно 1,07% суммарного ВВП стран ЕС за семь лет. При этом один из главных плательщиков в бюджет Евросоюза - Германия - предлагала установить лимит бюджета на уровне 1% ВВП всех стран сообщества. В то же время институты ЕС предлагают довести платежи в бюджет ЕС до €1,105 трлн в ценах 2018 года, то есть 1,08% суммарного ВВП ЕС за семь лет.