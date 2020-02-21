Саммит ЕС: бюджетный вопрос

В Брюсселе лидеры и главы правительств 27 стран-членов Евросоюза решают, вероятно, самый важный вопрос предстоящего семилетия.

Кто и сколько будет вносит в казну сообщества?

За переговорами следят сотни журналистов, большинство из них рассказывают об общеевропейской проблематике много лет, к ним и обратился за комментариями журналист Euronews Джек Паррок.

Отвечает Золтан Дьёваи, он из Венгрии и работает главным редактором Bruxinfo: "Каждый раунд дискуссии проходит в разной атмосфере. В начале 2000-ых главным было будущее расширение союза. Более 10 новых государств вошли в ЕС, и нужно было подготовить почву, прежде всего финансовую, требовалось увеличить общий бюджет. В 2008-м мы стали свидетелями глобального экономического кризиса, и тогда во главу угла было поставлено сокращение трат, а сейчас мы имеем дело с "брекситом".

По мнению Патриции Антонини, старшего европейского корреспондента итальянского информационного агентства ANSA, "давление на таких дискуссия только возросло".

А вот что рассказывает Оле Руборг, он - корреспондент телерадиокомпании Дании: "Мы помним Маргарет Тэтчер и то, как она всегда хотела уменьшить взносы Британии. И всякий раз каждый год по этому поводу был спор. В какой-то момент решили, что бюджет будет приниматься на несколько лет, таким образом, ежегодных острых дискуссий можно избежать. Но все равно, раз в четыре года или раз в пять лет, этот вопрос приходилось обсуждать".

Журналист Euronews Джек Паррок передает из Брюсселя: "Бюджет рассчитан на семь лет. "Брексит" образовал дыру в его доходной части. На повестке дня также стоит вопрос, будут ли применяться финансовые санкции в отношении стран, которые не во всем следуют нормам сообщества. Это в первую очередь касается Польши и Венгрии, и тех законодательных инициатив, что были выдвинуты Варшавой и Будапештом".

По мнению польской журналистки Доминики Косич, работающей на ГосТВ Польши, "это опасная колея, это может спровоцировать не только польские и венгерские власти, но и, как я слышала, Рим, на ответные шаги в отношении ЕС".

В разговор вновь вступает главный редактор венгерской Bruxinfo Золтан Дьёваи:"Венгрии и Польше все это не слишком нравится, они чувствуют, что их выбрали в качестве мишеней, и об этом говорится вполне открыто. Но предложения председателя Евросвета Шарля Мишеля призваны смягчить ситуацию, насколько я знаю".

Каким бы яростным не было обсуждение здесь, за плотно закрытыми дверями, где совещаются лидеры, для многих европейцев эта тема остается на периферии забот, не слишком влияя на их повседневную жизнь.

Так считает корреспондент испанского радио Onda Cero Хакобо де Регойос: "За этой дискуссией мало кто следит. Людей значительно больше волнуют результаты футбольного матча. Даже если они знают, что происходящее здесь влияет в итоге на их благосостояние".

С последними новостями из столицы Бельгии - журналист Euronews Джек Паррок: "Лидеры Евросоюза не смогли пока достичь соглашения по бюджету сообщества, лишившегося более 70 млрд евро взносов после "брексита", работа саммита продолжится в пятницу".