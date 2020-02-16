Сезонные рабочие - против реформы страхования безработных

Знаменами Всеобщей конфедерации труда и листовками встретили отдыхающих сезонные рабочие французского лыжного курорта Мутье в департаменте Савойя. Здесь, по призыву двух профсоюзных организаций, на улицы вышли до 200 человек, протестуя против проводимой правительством Эдуара Филиппа реформы системы страхования безработных. Около 50-ти подобных манифестаций прошли в субботу и на других лыжных курортах страны.

"Люди просто не отдают себе отчета в том, как мы живем, когда заканчивается лыжный сезон, - говорит Бернадетт Фаллекс, работающая на горнолыжном подъемнике в Ла-Плань, - с мая по ноябрь (исключая два летних месяца), нам - женщинам - очень трудно найти работу, приходится соглашаться на физически тяжелые условия".

По проекту реформы, который должен вступить в действие 1 апреля, чтобы получать полное пособие по безработице, сезонным рабочим надо проработать шесть месяцев вместо четырёх до сих пор. Учитывая сокращение лыжного сезона в связи с глобальным потеплением и отсутствием снега, по мнению собравшихся, это представляет собой "невыполнимую миссию: "Пособие по безработице позволяло до сих пор выживать сезонным рабочим и их семьям, когда лыжные трассы закрывались, - говорит Пьер Шоль, представитель Всеобщей конфедерации труда в Савойе. - Как только реформа вступит в силу, они потеряют несколько сотен евро в месяц".

На других лыжных курортах акция протеста сезонных рабочих привела к частичному закрытию подъемников, где-то любителям зимнего спорта пришлось кататься под песни манифестантов.

По статистике министерства труда, в прошлом году более миллиона французов зарабатывали на существование сезонным трудом.