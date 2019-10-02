Грецию парализовала забастовка

Грецию парализовала масштабная забастовка. Остановлена работа паромов, по всей стране не ходит общественный транспорт. Сотрудники газет, телеканалов и радиостанции на сутки приостановили свою работу.

Причиной для стачки послужил новый трудовой законопроект, который, как утверждают местные профсоюзы, нарушит право греков на проведение забастовок. По новым правилам, бастовать можно будет только в том случае, если стачку поддержат более половины членов профсоюза.

Костас Дракос, представитель профсоюза:

"Первый удар по профсоюзам нанесло правительство Сириза, а этот законопроект и вовсе похоронит их деятельность. Если он будет принят, у нас не будет права голоса, наемные работники не смогут принимать участие в забастовках, а также решать стоит ли им бороться за свои права".

Также те, кто вышли на улицы, утверждают, что новый законопроект направлен на защиту интересов работодателей, которые получат больше прав при заключении отраслевого коллективного договора.

Дина Гогаки, представитель профсоюза:

"Правительство практически все отдаёт компаниям, нанося таким образом удар по профсоюзам".

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис написал в твиттере, что участники забастовки доставили неудобства миллионам местных жителей, но не смотря ни на что Греция будет двигаться вперед.

Иоаннис Карагиоргас, Euronews:

"Предлагаемый законопроект изменит право греков на участие в забастовках, а также право на заключение коллективных договоров. Профсоюзы утверждают, что с помощью нововведений власти хотят их ослабить и контролировать их деятельность. Участники стачки утверждают, что забастовки подобного рода – только начало, таким образом они объявили войну новому законопроекту".