Забастовка бортпроводников Germanwings

В понедельник началась стачка бортпроводников и бортпроводниц дочерней компании немецкого национального авиаперевозчика Lufthansa Germanwings.

Трудящиеся требуют повышения заработной платы, для этого необходим пересмотр нынешней тарифной сетки.

Переговоры с руководством Lufthansa ведутся уже несколько месяцев, и профсоюз, объединяющий бортпроводников, уже проводил предупредительные акции осенью.

Нынешняя забастовка проходит во многих крупных аэропортах Германии, в общей сложности, будут отменены почти 200 рейсов.

Персонал Germanwings насчитывает 1400 человек, более половины - это бортпроводники и пилоты.

Затронуты главным образом внутренние рейсы и полеты в соседние Австрию и Швейцарию.

Предполагается, что забастовка продлится 72 часа, в случае дальнейшей неуступчивости менеджмента Lufthansa лидеры профсоюзов оставляют за собой право объявить новые акции в январе.