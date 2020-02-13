Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
Испания: власти готовы поддержать фермеров

Власти Испании выразили готовность помочь местным фермерам. Министерство сельского хозяйства страны обещает принять меры, направленные на их поддержку. Речь идет о тех, кто выращивает фрукты, овощи и занимается производством оливкового масла. Фермеры жалуются на огромные траты и низкие закупочные цены. В конце прошлого месяца три основных профсоюза Испании - Asaja, COAG и UPA - организовали акции протеста.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.