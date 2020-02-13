Испания: власти готовы поддержать фермеров

Власти Испании выразили готовность помочь местным фермерам. Министерство сельского хозяйства страны обещает принять меры, направленные на их поддержку. Речь идет о тех, кто выращивает фрукты, овощи и занимается производством оливкового масла. Фермеры жалуются на огромные траты и низкие закупочные цены. В конце прошлого месяца три основных профсоюза Испании - Asaja, COAG и UPA - организовали акции протеста.
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