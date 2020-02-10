Кипрский бизнес наводит мосты

Когда политики не могут договориться, свою роль в наведении мостов может сыграть бизнес. Это показывает стартап Coliveoil на Кипре. Компания призвана объединить интересы греческой и турецкой общин. Двое её основателей, — один с севера, другой с юга, — познакомились в Лондоне. Свою продукцию они называют «маслом для мира».

«Coliveoil пытается продвигать мирный процесс на Кипре, используя то, что у нас есть общие цели, а оливковое масло — это основа кулинарных традиций обеих общин», — объясняет сооснователь Coliveoil Александрос Филиппидес. Его партнёр Хасан Сибер подчеркивает, что этому служит и бизнес-модель предприятия:

«Мы покупаем 50% наших оливок на северных фермах, 50% на южных. Это делается впервые за 40-50 лет на Кипре. Затем мы возвращаем 10% прибыли. Наша работа основана на взаимодействии с обеими общинами, которым мы отдаём прибыль».

Предприниматели жалуются, что, несмотря на предусмотренные законом программы поддержки подобных межобщинных проектов, власти не спешат помогать с решением бюрократических проблем. Поэтому Coliveoil разделена на две подструктуры. Северная компания поставляет масло южной, которая, в свою очередь, может продавать совместную продукцию в ЕС.

Компания базируется в Никосии, которая с 1974 г. разделена на турецкую и греческую части. Предприниматели говорят о себе как о миротворцах и считают, что их дело поможет сдвинуть процесс объединения с мертвой точки.