Война разрушила мосты между людьми

_На этой неделе Euronews представляет вам серию эксклюзивных репортажей из Боснии и Герцеговины, приуроченных к 25-ой годовщине окончания боснийской войны. _

Майя и Санжин Вразалика сейчас живут в Сараево. Впервые они увидели друг друга при необычных обстоятельствах.

"Мы встретились в Берлине, когда были детьми-беженцами", - рассказывает Майя.

Но сблизились они много позже, когда через несколько лет вдруг снова встретились уже в Сараеве, полюбили друг друга, поженились и стали так называемой "смешанной парой" - Майя и Санжин представляют разные этнические группы Боснии и Герцеговины. В послевоенной балканской стране это сейчас большая редкость.

"До войны люди встречались, влюблялись, женились или выходили замуж, - вспоминает Санжин. - Принадлежность к той или иной религии, этнической группе никого не интересовала, на останавливала. А сейчас... всё это очень трудно объяснить".

Самый кровавый военный конфликт в Европе со времён Второй мировой войны унёс в Боснии около 100 тысяч жизней, 2 миллиона человек стали переселенцами. Война затронула здесь практически каждого.

Дейтонские соглашения, положившие конец кровопролитию, разделили бывшую югославскую республику на две административных единицы: Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую. Есть ещё округ Брчко - де-факто область под международным управлением. Некогда единый народ раскололся на общины, и этнический национализм стал политическим инструментом.

"Мы не говорим о в итоге не достигших цели националистических планах. Думаю, что это просто выгодные инструменты для манипулирования людьми, чтобы забить им этим головы, и чтобы они не задавались вопросом о том, почему, к примеру, деньги из бюджета уходят в частные карманы; почему у нас плохо функционирует судебная система; почему у нас не действуют принципы справедливости и верховенства права? Потому что разделяя нас на "мы" и "они", натравливая друг на друга, легче доминировать", - считает аналитик Аднан Хаскикс.

"Мы" и "они" - это понятия, которые в Мостаре знают не понаслышке. В 1991 году город с 80-тысячным населением был разделён на западную и восточную части - хорватскую и боснийскую, а соединявший их Старый мост разрушен. Большинство боснийцев, проживавших в западных кварталах, были изгнаны из своих домов.

В 2004 году постановили город вновь объединить, но это пока осталось лишь на бумаге. Здесь по-прежнему действуют две больницы, разные компании по сбору мусора, снабжению электроэнергией, два автовокзала, две пожарные команды для боснийских мусульман и для католиков хорватов.

"Гимназия Мостара, где учатся местные дети - это не обычная средняя школа, - передаёт из Мостара корреспондент Euronews. - Там, внутри, хорватские и боснийские школьники разделены: у них разные учителя и разные учебные программы. Чиновники свели две системы образования в одном здании, но объединить их не смогли. И через 25 лет после войны разногласия остаются".

"С дошкольного возраста уже надо выбирать, в какой детский сад пойдёт ваш ребёнок: хорватский или боснийский, - рассказывает Амна Поповач, активистка организации “Nasa Stranka” . - Дети, посещающие эти разные заведения, не общаются между собой Они растут врозь. И я очень боюсь, что, разделяя вот так систему образования, мы создаём основы для нового конфликта в будущем".

Спустя 25 лет после войны Босния и Герцеговина пытается построить мирное общество и создать такую обстановку, в которой люди смогли бы жить вместе без скрытой вражды, встречаться, влюбляться, и создавать "смешанные семьи".