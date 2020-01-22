Глобальный ответ вирусу

Немецкие медики и вирусологи разработали, как сообщается, протокол и средства диагностики нового коронавируса, по их словам, оперативное установление типа заболевания облегчит лечение и поможет быстрее поправиться.

Берутся мазки со слизистой оболочки гортани, которые потом подвергаются лабораторному анализу.

Как говорит профессор-вирусолог берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен, "для того, чтобы выявить вирус, требуются несколько субстанций, мы их отправляем в течение дня, максимум двух. Как только лаборатория получает заказ, они начинают анализы, результаты которых могут подтвердить или опровергнуть первоначальный диагноз, поставленный врачами".

В среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения решит, представляет ли коронавирус глобальную угрозу.

Первый случай заражения зарегистрирован в США, власти намерены ввести медицинский контроль в аэропортах страны.

Введена проверка пассажиров и на местных китайских рейсах, в преддверии Нового года по восточному календарю ожидается мощный пассажиропоток AP Photo, all rights reserved

По словам Брюно Лины, вирусолога из лаборатории Virpath, "сегодня авиасоообщение очень интенсивное, люди летают по миру, делают пересадки, вирус имеет все шансы стремительно распространиться быстро по всей планете. Мы стараемся его опередить, и мы хотим сберечь время, важное для лечения и профилактики. Чем быстрее поставлен точный диагноз и назначена лекарственная терапия, тем выше шансы, что нам удастся справиться с возможной эпидемией. И мы получим реальную картину происходящего".

Из-за вспышки коронавируса в КНР усилен санитарно-карантинный контроль и в российских регионах Дальневосточного федерального округа , сообщает "Интерфакс".

Источником коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке города Ухань китайской провинции Хубэй.