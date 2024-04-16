Визит канцлера ФРГ в КНР: Олаф Шольц ищет компромисс

By Euronews и AP, EBU

Трехдневный визит лидера Германии в Китай состоялся после того, как Пекин раскритиковал назвал начатое ЕС расследование о государственных субсидиях китайским компаниям

РЕКЛАМА

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует отстраняться от Китая, но потребовал большего прогресса в деле улучшения доступа немецких компаний во вторую по величине экономику мира.

Шольц находится с трехдневным визитом в Поднебесной, чтобы доказать необходимость создания более равных экономических условий.

Поездка проходит всего через несколько дней после того, как он и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к "перебалансировке" торговых отношений между КНР и Европой.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Германия должна рассматривать и развивать двусторонние отношения в долгосрочной и стратегической перспективе.

"Значение укрепления и развития отношений между Китаем и Германией выходит далеко за рамки двусторонних отношений и оказывает огромное влияние на Евразийский континент и весь остальной мир", - сказал он.

'Безрассудные' действия

Визит Шольца проходит в трудное время. Только на прошлой неделе Китай назвал ЕС "безрассудным" после того, как Брюссель начал расследование государственных субсидий для китайских производителей ветряных турбин.

В ходе расследования выясняется, не дают ли китайские субсидии компаниям, производящим ветряные турбины, несправедливое преимущество при реализации проектов в пяти странах-членах ЕС: Испании, Греции, Франции, Румынии и Болгарии.

Такие действия посылают миру пагубный сигнал, поощряя дискриминацию китайских предприятий и одобряя протекционизм. Торговая палата Китая - Евросоюзу

Аналогичные расследования ранее были начаты в отношении китайских производителей солнечных батарей и электропоездов.

"Мы в полной мере используем все имеющиеся у нас инструменты", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Рекордный экономический рост

Все это происходит на фоне рекордного экономического роста Китая.

На пресс-конференции во вторник Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП за первый квартал 2024 года вырос на 5,3% и составил более 29 триллионов юаней (37 триллионов евро).

Эта цифра превышает целевой показатель роста в 5%, установленный премьер-министром Китая Ли Цянем в марте, который некоторые аналитики сочли "амбициозным".

Women wearing masks pass by construction cranes near the central business district in Beijing, Tuesday, April 16, 2024 Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Эти цифры резко контрастируют с неудачным началом года для ЕС.

Зимний промежуточный прогноз Комиссии, опубликованный в феврале, пересмотрел экономический рост на 2024 год в сторону снижения до 0,9% в ЕС и 0,8% в еврозоне.

При этом экономика Германии является одной из самых неблагополучных в Европе, согласно апрельскому индексу Weil European Distress Index за 2024 год.