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Визит канцлера ФРГ в КНР: Олаф Шольц ищет компромисс

FILE - Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом народном зале в Пекине, Китай, в пятницу, 4 ноября 2022 года.
FILE - Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом народном зале в Пекине, Китай, в пятницу, 4 ноября 2022 года. Авторское право Kay Nietfeld/AP
By Euronews и AP, EBU
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Трехдневный визит лидера Германии в Китай состоялся после того, как Пекин раскритиковал назвал начатое ЕС расследование о государственных субсидиях китайским компаниям

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует отстраняться от Китая, но потребовал большего прогресса в деле улучшения доступа немецких компаний во вторую по величине экономику мира.

Шольц находится с трехдневным визитом в Поднебесной, чтобы доказать необходимость создания более равных экономических условий.

Поездка проходит всего через несколько дней после того, как он и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к "перебалансировке" торговых отношений между КНР и Европой.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Германия должна рассматривать и развивать двусторонние отношения в долгосрочной и стратегической перспективе.

"Значение укрепления и развития отношений между Китаем и Германией выходит далеко за рамки двусторонних отношений и оказывает огромное влияние на Евразийский континент и весь остальной мир", - сказал он.

'Безрассудные' действия

Визит Шольца проходит в трудное время. Только на прошлой неделе Китай назвал ЕС "безрассудным" после того, как Брюссель начал расследование государственных субсидий для китайских производителей ветряных турбин.

В ходе расследования выясняется, не дают ли китайские субсидии компаниям, производящим ветряные турбины, несправедливое преимущество при реализации проектов в пяти странах-членах ЕС: Испании, Греции, Франции, Румынии и Болгарии.

Такие действия посылают миру пагубный сигнал, поощряя дискриминацию китайских предприятий и одобряя протекционизм.
Торговая палата Китая - Евросоюзу

Аналогичные расследования ранее были начаты  в отношении китайских производителей солнечных батарей и электропоездов.

"Мы в полной мере используем все имеющиеся у нас инструменты", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Рекордный экономический рост

Все это происходит на фоне рекордного экономического роста Китая.

На пресс-конференции во вторник Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП за первый квартал 2024 года вырос на 5,3% и составил более 29 триллионов юаней (37 триллионов евро).

Эта цифра превышает целевой показатель роста в 5%, установленный премьер-министром Китая Ли Цянем в марте, который некоторые аналитики сочли "амбициозным".

Women wearing masks pass by construction cranes near the central business district in Beijing, Tuesday, April 16, 2024
Women wearing masks pass by construction cranes near the central business district in Beijing, Tuesday, April 16, 2024Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Эти цифры резко контрастируют с неудачным началом года для ЕС.

Зимний промежуточный прогноз Комиссии, опубликованный в феврале, пересмотрел экономический рост на 2024 год в сторону снижения до 0,9% в ЕС и 0,8% в еврозоне.

При этом экономика Германии является одной из самых неблагополучных в Европе, согласно апрельскому индексу Weil European Distress Index за 2024 год.

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