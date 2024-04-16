Визит канцлера ФРГ в КНР: Олаф Шольц ищет компромисс

Трехдневный визит лидера Германии в Китай состоялся после того, как Пекин раскритиковал назвал начатое ЕС расследование о государственных субсидиях китайским компаниям
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует отстраняться от Китая, но потребовал большего прогресса в деле улучшения доступа немецких компаний во вторую по величине экономику мира.
Шольц находится с трехдневным визитом в Поднебесной, чтобы доказать необходимость создания более равных экономических условий.
Поездка проходит всего через несколько дней после того, как он и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к "перебалансировке" торговых отношений между КНР и Европой.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Германия должна рассматривать и развивать двусторонние отношения в долгосрочной и стратегической перспективе.
"Значение укрепления и развития отношений между Китаем и Германией выходит далеко за рамки двусторонних отношений и оказывает огромное влияние на Евразийский континент и весь остальной мир", - сказал он.
'Безрассудные' действия
Визит Шольца проходит в трудное время. Только на прошлой неделе Китай назвал ЕС "безрассудным" после того, как Брюссель начал расследование государственных субсидий для китайских производителей ветряных турбин.
В ходе расследования выясняется, не дают ли китайские субсидии компаниям, производящим ветряные турбины, несправедливое преимущество при реализации проектов в пяти странах-членах ЕС: Испании, Греции, Франции, Румынии и Болгарии.
Аналогичные расследования ранее были начаты в отношении китайских производителей солнечных батарей и электропоездов.
"Мы в полной мере используем все имеющиеся у нас инструменты", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
Рекордный экономический рост
Все это происходит на фоне рекордного экономического роста Китая.
На пресс-конференции во вторник Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП за первый квартал 2024 года вырос на 5,3% и составил более 29 триллионов юаней (37 триллионов евро).
Эта цифра превышает целевой показатель роста в 5%, установленный премьер-министром Китая Ли Цянем в марте, который некоторые аналитики сочли "амбициозным".
Эти цифры резко контрастируют с неудачным началом года для ЕС.
Зимний промежуточный прогноз Комиссии, опубликованный в феврале, пересмотрел экономический рост на 2024 год в сторону снижения до 0,9% в ЕС и 0,8% в еврозоне.
При этом экономика Германии является одной из самых неблагополучных в Европе, согласно апрельскому индексу Weil European Distress Index за 2024 год.