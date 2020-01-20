ВОЗ бьёт тревогу из-за нового коронавируса в Китае

Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку. Об этом официально заявил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Подтверждением данного факта стало заражение минимум 14 медицинских работников от инфицированных коронавирусом нового типа.

Всемирная организация здравоохранения созывает 22 января экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации, который должен будет оценить угрозу нового вируса и займется выработкой рекомендаций по борьбе с ним.

31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Первые случаи заражения связывают с местным оптовым рынком, на котором продавались морепродукты.

7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

Число заразившихся им в Китае, по последним данным, составляет 217 человек. 198 из которых приходится на город Ухань, в том числе три смертельных исхода. По одному подтвержденному случаю заражения зафиксировано в Южной Корее, Таиланде и Японии.