Послание Федеральному Собранию, отставка правительства, грядущие изменения в конституции... Что все это означает? Пока вопросов больше чем ответов. Эксперты дают оценку:

Маша Липман, политолог: "Все эти изменения служат главной цели, чтобы было неизменным главное, чтобы Путин оставался человеком номер один, чтобы у него не было конкурентов, чтобы ему не угрожали политические риски со стороны элиты, со стороны сограждан".

Президентский срок Путина заканчивается в 2024 году. Наблюдатели полагают, что он не откажется от возможности влиять на российские институты власти в будущем и держать под контролем своего преемника на посту главы государства.

Маша Липман, политолог: "Путин, по всей видимости, не собирается оставаться на посту президента. Это означает, что пост президента должен быть ослаблен. Его полномочия должны быть сокращены и это видно из тех поправок, что предложил президент".

Многие гадают о преемнике нынешнего российского лидера. В число кандидатов большинство экспертов не включают Михаила Мишустина, выдвинутого Путиным на должность главы кабинета. Политолог Алексей Макаркин призывает быть осторожнее в оценках:

Алексей Макаркин, политолог: "Сейчас все говорят, что это технический премьер, что у него нет никаких амбиций, есть только задача что-то наладить и уступить место кому-то другому. Я был бы в этих оценках осторожен. Я помню в 1999 году, когда премьером стал Владимир Путин, все эксперты говорили, что это фигура временная, переходная. Получилось так, что он оказался не проходной фигурой. Он руководит страной уже 20 лет".

В том, что касается преемника, политолог согласен с тем, что определенный круг персоналий есть. А дальше "будут оценивать исходя из общественного мнения и той структуры, которая будет выстроена после внесения изменений в конституцию. Автоматическое голосование за преемника маловероятно":

Алексей Макаркин, политолог: "Сейчас ситуация другая, население уже устало, гораздо меньше надежд. Когда люди говорят о поддержке власти, они говорят: "У нас много претензий, но альтернативы нет". Уже другие аргументы, глаза не горят. Люди будут смотреть, сравнивать, оценивать."