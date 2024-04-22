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Наводнения в Курганской и Тюменской областях идут на спад

Наводнения идут на спад, но это не повод расслабляться
Наводнения идут на спад, но это не повод расслабляться Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Российские власти сообщают, что ситуация в охваченных наводнениями регионах улучшается, но это не повод расслабляться

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Власти и жители Тюменской и Курганской областей продолжили укреплять дамбы и берега рек после того, как были выпущены новые предупреждения о наводнениях.

Эти регионы России и часть соседнего Казахстана переживают сильнейшее наводнение за всю историю.

Оно было вызвано таянием снега и проливными дождями. Губернатор Курганской области Вадим Шумков накануне сообщил, что уровень воды в реке Тобол идет на спад, но, по его словам, это не повод расслабляться. В Ишиме Тюменской области пик паводка пришелся на воскресенье.

По данным местных СМИ, из Тюмени и Кургана были эвакуированы по меньшей мере 20 000 человек.

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