Наводнения в Курганской и Тюменской областях идут на спад

By Euronews
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Российские власти сообщают, что ситуация в охваченных наводнениями регионах улучшается, но это не повод расслабляться
Власти и жители Тюменской и Курганской областей продолжили укреплять дамбы и берега рек после того, как были выпущены новые предупреждения о наводнениях.
Эти регионы России и часть соседнего Казахстана переживают сильнейшее наводнение за всю историю.
Оно было вызвано таянием снега и проливными дождями. Губернатор Курганской области Вадим Шумков накануне сообщил, что уровень воды в реке Тобол идет на спад, но, по его словам, это не повод расслабляться. В Ишиме Тюменской области пик паводка пришелся на воскресенье.
По данным местных СМИ, из Тюмени и Кургана были эвакуированы по меньшей мере 20 000 человек.
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